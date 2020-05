Polèmica perquè el màxim assessor de Boris Johnson se salta el confinament

Boris Johnson ha posat la mà al foc pel seu màxim assessor estratègic, Dominic Cummings, després que es conegués al llarg del cap de setmana que, amb seguretat en almenys dues ocasions, es va saltar les regles del confinament decretat pel mateix govern al qual assessora. Amb un canvi de protagonistes a última hora, Johnson ha sortit a defensar Cummings aquest diumenge a la tarda en la conferència de premsa diària sobre l'evolució de la pandèmia, encara que s'havia anunciat la presència d'un dels seus ministres. La raó, aturar la pressió sobre Cummings i silenciar les crides perquè dimiteixi fetes per destacats diputats conservadors.

La pressió de les últimes hores ha forçat Johnson, ja prou tocat per la nefasta gestió de la pandèmia, a agafar el toro per les banyes. De fet, les seves primeres paraules han sigut per "respondre la gran pregunta" que tothom s'ha fet al Regne Unit en les últimes 48 hores. És a dir, si les lleis del govern només són aplicables als ciutadans però no als integrants més destacats de l'equip del primer ministre. Però no se n'ha sortit i ha deixat sense contestar algunes preguntes clau.

651x366 Boris Johnson, durant la conferència de premsa d'aquesta tarda, a Downing Street / ANDREW PARSONS / AFP Boris Johnson, durant la conferència de premsa d'aquesta tarda, a Downing Street / ANDREW PARSONS / AFP

Johnson ha assegurat: "Després d'una extensa conversa cara a cara amb Dominic Cummings, he conclòs que al viatjar per trobar ajuda per tenir cura del seu fill, quan tant ell com la seva dona estaven a punt de ser incapacitats pel coronavirus, va seguir els instints de tots els pares, i no el censuro per això".

Johnson també ha volgut assegurar que algunes de les denúncies sobre el comportament de Dominic Cummings durant l'autoaïllament eren "palpablement falses". "Crec que en tots els aspectes ha actuat de manera responsable, legal i amb integritat, i amb l'únic objectiu d'aturar la propagació del virus i salvar vides", ha dit.

L'arquitecte del Brexit

De moment, doncs, Johnson ha salvat Cummings –l'home clau de la campanya del referèndum del Brexit, ideòleg de l'eslògan Recuperem el control i de l' Enllestim el Brexit com a bandera de la campanya electoral de la tardor passada–. El premier s'ha posat ell mateix com a escut. Un preu molt alt, perquè no sembla que la tempesta s'hagi d'esvair en les pròximes hores.

De fet, dissabte Cummings ja va emetre un comunicat en què al·legava que va actuar "legalment i raonablement" quan, a finals de març, es va desplaçar 400 quilòmetres al nord de la seva residència de Londres per anar a Durham, al nord d'Anglaterra, on la seva família té propietats. Com també ha explicat el primer ministre, l'assessor estratègic de Johnson s'hi va traslladar perquè el seu fill estigués atès davant la possibilitat que, un cop la dona (Mary Wakefield) havia resultat contagiada per coronavirus, l'hi encomanés –com així va ser– i el nen, de 4 anys, quedés desatès.

Les normes del govern, però, obligaven a quedar-se a casa i a no desplaçar-se enlloc sota cap concepte si es mostraven símptomes de coronavirus. Però Cummings, Wakefield i el fill que tenen en comú van fer cas omís de les regles del govern.

En la seva defensa, però, cal apuntar l'ambigüitat d'algunes regles i la confusió generada pels comunicats diaris del govern. Així, al mateix temps que Downing Street ordenava als britànics quedar-se a casa, un dels assessors científics que apareixia habitualment en les conferències de premsa va comentar, en una de les compareixences, que "si els dos pares estan malalts i tenen un fill del qual no poden tenir cura és una circumstància excepcional", raó més que suficient per trencar les normes del confinament. Cummings s'hi agafa i Johnson ha comprat la seva versió.

Interrogants

El 23 de març Johnson havia demanat als britànics que es quedessin a casa. El 26 va entrar en vigor una llei que convertia en delicte deixar la llar familiar sense una "excusa raonable". Cummings va ser vist per últim cop a Downing Street el 27 de març, el mateix dia en què es va anunciar que Johnson havia contret la malaltia. El dia 30 Downing Street va confirmar que Cummings presentava símptomes de coronavirus i que començava un període d'autoaïllament. Però el 31 de març va ser vist a Durham, on es va traslladar amb la família.

Dissabte diferents ministres del govern van sortir a la defensa de Cummings per intentar tancar l'afer. Però la seva posició ha esdevingut més difícil encara després que aquest diumenge The Observer i The Sunday Mirror hagin publicat que el 12 d'abril va ser vist a Barnard Castle, una popular destinació per a excursions d'un dia a 45 quilòmetres de Durham, informació que Downing Street no havia negat inicialment. Johnson ha assegurat que era "palpablement falsa", però posteriorment, preguntat de manera directa sobre si tenia coneixement o no d'aquesta excursió, ha evitat respondre la pregunta. Dos dies després, el 14 d'abril, Cummings va ser fotografiat novament a Downing Street.

Tot i això, sembla que les paraules de Johnson no tancaran la batalla. Perquè, segons també publiquen The Observer i The Sunday Mirror, almenys dos testimonis diferents confirmen que Cummings va ser vist el 19 d'abril al bosc de Bluebell, a prop de Durham. Per a alguns analistes, la caiguda de Cummings és qüestió de temps. El problema ara per a Johnson és que s'ha exposat directament.