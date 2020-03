Trump desplega la Guàrdia Nacional a Nova York i Califòrnia

Nou pas de Donald Trump en plena estratègia correctiva respecte a la passivitat inicial davant el coronavirus. El president ha autoritzat el desplegament de la Guàrdia Nacional en tres dels estats més afectats per la pandèmia, com Washington, Nova York i Califòrnia, perquè els agents ajudin a construir hospitals de campanya per als malalts i garanteixin l'abastiment de material mèdic i l'alimentació. El govern federal es farà càrrec en la seva totalitat del cost de la mobilització de la força especial. Joseph L. Lengyel, el general al capdavant del cos, ha admès que serà una missió "a llarg termini" i ha justificat l'actuació perquè, davant "un fet històric, es necessita una resposta històrica".

El desplegament de la Guàrdia Nacional arriba després de les insistents peticions dels governadors dels estats que acumulen més de 31.000 casos detectats als Estats Units d'ajuda extra federal, davant la falta de material hospitalari. Només a Nova York, el governador Andrew Cuomo diu que necessita 30.000 respiradors i que requerirà 37.000 unitats de cures intensives, tot i que ara només en disposa de 13.000. "És una situació impossible de gestionar", ha assegurat.

Ja són vuit els estats que, sense esperar l'ordre de Trump, han fet servir les seves competències per decretar confinaments obligatoris. En total, cent milions de nord-americans, un terç de la població, tenen l'ordre de quedar-se a casa, tret dels casos d'urgència. Segons dades de la Universitat Johns Hopkins, els Estats Units ja sumen 32.717 casos de Covid-19 amb 409 morts, cosa que situa el país en el quart lloc en les estadístiques mundials de contagis, per sota de la Xina, Itàlia i Espanya.

En una compareixença a la Casa Blanca, Trump ha anunciat que el seu govern també es farà càrrec de l'ampliació de l'oferta de llits als tres estats més afectats, però de moment no ha atès les demandes dels estats perquè faci servir les seves prerrogatives constitucionals per mobilitzar la indústria del país per fabricar productes de primera necessitat.