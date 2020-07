Trump dona per controlada una pandèmia que es dispara als Estats Units

El país fa una setmana que bat rècords de casos positius de coronavirus, però Donald Trump va sortir ahir a celebrar els "rècords" de creació d'ocupació. L'economia ha ofert una treva al president, que s'ha regalat una roda de premsa no prevista en què, com és costum en les últimes setmanes, no ha acceptat preguntes.

En el pitjor moment de popularitat del mandat, Trump s'aferra al segon descens mensual consecutiu de l'atur als Estats Units, que queda en un 11,1% després que al juny es recuperessin gairebé cinc milions de llocs de treball. Al voltant de 18 milions de nord-americans continuen aturats.

Una notícia esperançadora si no fos perquè la recuperació laboral és el resultat d'una tornada precipitada a la feina que sembla ser al darrere de l'astronòmic increment de contagis. Dimecres, els Estats Units van superar la barrera de les 50.000 infeccions confirmades en un sol dia, més del doble de la mitjana registrada fa tot just dues setmanes. Hi ha més de quaranta estats on la corba ascendeix sense aturador, amb situacions tan alarmants com la de Florida, que aquest dijous ha superat per primera vegada els 10.000 diagnòstics positius en un sol dia: en fa vint-i-cinc que va superant marques diàriament.

Els números són tan elevats que la suma dels casos registrats a Florida i Texas entre el 25 de juny i l'1 de juliol gairebé tripliquen el total registrat a tota la Unió Europea durant el mateix període, segons dades de la Universitat Johns Hopkins. En total, 94.300 positius respecte als 32.458 d'Europa. La mitjana europea és comparable amb la d'Arizona, un altre dels estats en alerta vermella. Això sí, la població europea és seixanta vegades superior. Són dades que expliquen com la pandèmia està fora de control als Estats Units.

Ignorar les dades

Amb més de 128.000 morts confirmats des del començament de la pandèmia, Trump s'ha felicitat pel que ha qualificat d'"una cosa històrica". Segons el seu parer, les mesures impulsades per la seva administració han salvat "milions de vides" i l'únic problema a què s'enfronta la nació són "algunes flames" que s'estan "apagant". En resum, per al president el problema està en "focus temporals en algunes ciutats i comtats" que es poden "calmar ràpidament" si els ciutadans segueixen les mesures higièniques recomanades.

El missatge triomfalista de Trump sembla desconnectat dels fets. Ha equiparat la situació dels Estats Units amb la d'Europa i la Xina, però Washington no ha aconseguit aplanar encara la corba. Tot i això, Donald Trump ha subratllat que tot està "sota control". En una entrevista amb el canal econòmic de Fox, i en contra del que asseguren els científics, ha insistit en la idea que el coronavirus "en algun moment desapareixerà".

Més enllà del seu acte de fe, els economistes temen que, si continua el descontrol, el pròxim informe de l'atur no serà tan positiu. A les portes del cap de setmana de la festa nacional del Quatre de Juliol, més d'una vintena d'estats han hagut de frenar o fer marxa enrere en l'obertura de determinats negocis, com ara bars, restaurants i gimnasos. Són llocs de treball recuperats en les últimes setmanes i que molt probablement tornaran a engrossir les llistes de l'atur.