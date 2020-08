Trump viatja a la ciutat de Jacob Blake per donar suport a la policia, en una visita controvertida

Com més tèrboles estiguin les aigües, més gran serà la pesca. Ho va deixar caure la setmana passada Kellyanne Conway, assessora de la Casa Blanca: "Com més caos, anarquia, vandalisme i violència, millor". En aquesta clau cal llegir la visita que el president Donald Trump té previst fer aquest dimarts a Kenosha, la localitat de Wisconsin on fa poc més d'una setmana un policia va disparar set trets per l'esquena a Jacob Blake, afroamericà de 29 anys, que està hospitalitzat i amb el cos paralitzat de cintura en avall, segons els seus familiars.

El motiu de la visita no és consolar la família de Blake, sinó reunir-se amb la policia local, responsable del tiroteig, i amb propietaris d'establiments afectats pels desperfectes causats per alguns manifestants en les protestes posteriors. Tampoc sembla probable que es reuneixi amb les famílies dels dos joves morts durant les manifestacions, que van ser tirotejats per Kyle Rittenhouse, un seguidor de Trump de 17 anys. Kayleigh McEnany, portaveu de la Casa Blanca, emmarca el viatge dins de l'interès del president per "visitar els americans que pateixen".

Amb sis milions de contagiats confirmats per covid-19 i més de 180.000 morts, Donald Trump s'aferra a l'agitació als carrers com a fórmula per rellançar les seves opcions de reelecció i ignorar una pandèmia de la qual la seva campanya parla en passat. La mort d'un home dissabte a Portland, tirotejat durant els enfrontaments que es van produir quan una caravana de seguidors del president va travessar el centre urbà, ha elevat la retòrica bel·licista de Trump. La víctima portava una gorra de Patriot Prayer, un grup d'extrema dreta. El president va tuitejar diumenge un vídeo en què es veia alguns dels seus seguidors disparant bales de pintura i gas pebre contra els manifestants d'aquesta ciutat d'Oregon. Ho va justificar com "una reacció" que "no pot ser inesperada".

Biden es desmarca dels disturbis

En la seva campanya per retratar-se com el president de "llei i ordre", Donald Trump ha insistit en definir com un radical d'esquerres el candidat demòcrata a la presidència, el moderat Joe Biden, i l'ha acusat de no condemnar la violència als carrers. En un discurs de campanya des de Pittsburgh, a Pennsilvània, un dels estats clau el pròxim 3 de novembre, Biden ha insistit aquest dilluns en "deixar absolutament clar" que els "disturbis", "robatoris" i "incendis" no són formes de protesta legítimes. "És anarquia, simplement", ha conclòs. "La violència no portarà canvis", ha advertit, abans de preguntar irònicament: "¿Tinc l'aspecte d'un socialista radical amb una debilitat pels esvalotadors?"

En una declaració llegida, després de la qual no ha admès preguntes, l'exvicepresident ha carregat contra Donald Trump, a qui ha acusat de pretendre que els nord-americans "visquin amb por" i d'intentar "avivar les flames" de la confrontació. Per a Biden, és el "salvavides polític" al qual s'aferra el mandatari. Una violència que Trump fa setmanes que esgrimeix com a prova del que espera als Estats Units si el demòcrata accedeix a la presidència.

L'aspirant demòcrata a la Casa Blanca ha respost que les imatges de violència "no són d'una Amèrica de Joe Biden imaginària", sinó que són "de l'Amèrica de Donald Trump avui". El governador demòcrata de Wisconsin, Tony Evers, va enviar diumenge una carta a la Casa Blanca en què demanava al mandatari que reconsiderés la seva visita a Kenosha. "Estic preocupat, perquè la seva presència només dificultarà la nostra recuperació", va escriure Evers, que va apel·lar a la "responsabilitat com a càrrecs electes per liderar amb l'exemple" i va demanar "una presència que tranquil·litzi la gent que està ferida, de dol i intentant superar un trauma". En el seu prec, el governador apuntava que "no és temps per a divisions". John Antaramian, alcalde demòcrata de Kenosha, ha declarat a la ràdio pública que "hauria sigut millor que [Trump] hagués esperat un altre moment per visitar la ciutat".