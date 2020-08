Mike Pence defensa la reelecció de Trump com una garantia de "llei i ordre"

Si la NBA va construir a Orlando una "bombolla" per aïllar els jugadors de la pandèmia, el Partit Republicà ha aconseguit crear-ne una de pròpia aquesta setmana per aïllar-se de les crisis simultànies que afronta el país, entre les quals, la racial. Amb les protestes atiant-se després d'un nou cas de violència policial contra un afroamericà, el vicepresident Mike Pence ha negat durant la convenció republicana que els Estats Units tinguin un problema de racisme sistèmic. El vicepresident no ha concedit ni la possibilitat que en els cossos policials hi hagi agents amb prejudicis, tot i que siguin inconscients, respecte a les minories. Davant les protestes, la recepta de Pence és més policia, "llei i ordre".

Els republicans han tornat a ignorar aquesta matinada el dolor i el clam d'una part de la ciutadania des de la seva bombolla, a la mateixa hora que els jugadors de la NBA deliberaven si sortir de la seva com a protesta contra la violència policial i el racisme. Dos mons paral·lels, cada vegada més allunyats, amb retòriques aparentment irreconciliables, representats per un partit polític votat per una majoria de blancs i una competició esportiva amb una majoria de jugadors negres.

"El president Trump i jo sabem que els homes i dones que porten l'uniforme dels cossos policials són els millors de tots nosaltres", ha defensat el segon de la Casa Blanca, que ha lamentat: "Just quan la nostra nació ha començat a recuperar-se [de la pandèmia], hem vist violència i caos als carrers de les nostres grans ciutats". Sobre l'espurna que va encendre el foc, Pence ha fet silenci. El mateix silenci de què ha acusat el candidat demòcrata a la presidència, Joe Biden, per no haver dit a la convenció demòcrata de la setmana passada "una sola paraula sobre la violència i el caos" que s'ha vist en algunes ciutats del país.

En la tercera jornada de la republicana, Mike Pence ha acceptat, des d'un antic fort militar a Baltimore, el repte de tornar a ser el vicepresident de Donald Trump. Des de la seva trinxera ideològica, Pence ha dedicat gran part del seu llarg discurs a advertir contra una possible presidència de Joe Biden, en la qual el demòcrata "no seria res més que un cavall de Troia de l'esquerra radical". Els republicans han tornat a insistir, una nit més, en l'argument que darrere Joe Biden s'hi amaga el llop del comunisme. "Posaria Amèrica en el camí del socialisme i la decadència", ha alertat Mike Pence. Les eleccions del novembre són, ha dit, "sobre si Amèrica segueix sent Amèrica". Una Casa Blanca amb Biden estaria basada en el "control del govern" sobre les vides dels ciutadans. La de Trump, en canvi, "es basa en la llibertat".

Mentides sobre Biden i l'avortament

Aquest és el risc existencial del futur, mentre el covid-19 és, cada vegada més, cosa del passat. Mike Pence, que ha coordinat l'equip de treball de la pandèmia de la Casa Blanca, ha assegurat que estan "frenant la propagació" del virus. Sumant-se al blanqueig de la pèssima gestió del president, Pence ha defensat que les accions de Trump "van salvar un incalculable nombre de vides americanes". En resposta a les crítiques de Joe Biden, que va retreure que la Casa Blanca espera un "miracle" en comptes d'aprovar un pla federal, el vicepresident s'ha aferrat a la idea que els Estats Units són "una nació de miracles". Un seria una vacuna efectiva i segura abans de les eleccions, tot i que Pence ha assegurat que arribarà "a finals d'any".

El dia abans del discurs de Donald Trump, que clausurarà aquest dijous la convenció, els republicans han ofert la sessió més anodina. Una successió de discursos gravats en què el president només ha tret el cap per saludar i escoltar l'himne dels Estats Units després del discurs de Pence. No hi ha faltat, això sí, la seva família. La seva jove, Lara Trump, sisena integrant del clan familiar en participar, ha defensat la reelecció del seu sogre com a garantia de "restauració de la manera americana de viure". Una forma de vida en què no hi té cabuda el dret a l'avortament. Mike Pence ha explicat que Joe Biden "dona suport a finançar amb diners dels contribuents l'avortament fins al moment del naixement". Una falsedat que no ha impedit que una de les oradores, la germana Deirdre Byrne, monja i excoronel del cos mèdic de l'exèrcit, hagi acusat Biden de defensar "l'infanticidi". Deu haver pensat que la reelecció de Trump bé mereix el pecat de la mentida.