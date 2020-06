Trump signa un decret per incentivar les bones pràctiques policials

Va anunciar una "acció històrica", però s'ha quedat en una vaga col·lecció de recomanacions i incentius econòmics per posar-les en pràctica. Donald Trump ha presentat aquest dimarts la seva proposta de reforma policial per als més de 18.000 departaments policials de tot el país. El president ha signat una ordre executiva amb la qual busca tancar la protesta als carrers i el debat social obert sobre els abusos policials després de l'assassinat de George Floyd fa tres setmanes, quan es trobava sota custòdia policial.

Envoltat d'agents de la llei, Trump ha posat la seva signatura en un text que compta amb el suport de diversos sindicats policials, però de què no es coneix padrí civil. A més, en ell no es fa referència als problemes del racisme sistèmic que denuncien manifestants i organitzacions de drets civils. Per al president, tot el problema es redueix a un nombre "molt petit" de "policies dolents". Trump no ha pronunciat la paraula racisme durant tot l'acte ni tampoc apareix esmentada en el document.

L'ordre executiva de Trump es concentra en tres punts. El primer incentiva les bones pràctiques policials mitjançant la creació d'"organismes independents d'acreditació" que permetin "identificar i corregir les deficiències internes" dels diferents departaments policials. Aquests organismes han de ser aprovats pel fiscal general, William Barr, i s'encarregaran de confirmar el compliment de les lleis per part dels agents. Només aquells departaments locals i estatals que "hagin buscat o estiguin en el procés de buscar" la fiscalització d'un d'aquests ens independents podran accedir a fons federals. En aquest apartat, el document fa esment a les pràctiques d'asfíxia dels detinguts, com la que va causar la mort de Floyd. Pràctiques que l'ordre executiva convida a prohibir, "excepte en situacions en què l'ús de la força letal està permès per la llei".

Bases de dades compartides

El segon punt de l'ordre executiva es refereix a la creació d'una base de dades per "coordinar l'intercanvi d'informació" entre les diferents agències federals, estatals i locals. Aquesta base de dades ha de recollir la informació de policies que han estat amonestats o condemnats per l'"ús impropi de la força". L'objectiu és impedir que un agent amb un historial d'abusos pugui canviar d'un departament de policia a un altre. Però la seva utilitat és, de nou, relativa, atès que el seu ús no és obligat. També en aquest cas l'accés a fons federals podria quedar restringit si no es facilita aquesta informació al govern.

El tercer aspecte del document presentat al Rose Garden de la Casa Blanca se centra en les intervencions policials quan el subjecte de la seva acció és una persona sensellar, que pateix una malaltia mental o que té problemes d'addicció. "Tots els oficials haurien d'estar adequadament formats per a aquestes trobades", es pot llegir a l'ordre executiva. A més, es busca promoure que treballadors socials i professionals de la salut mental puguin treballar de bracet amb la policia en determinades intervencions. En tres mesos el secretari de Salut, Alex Azar, ha de presentar-li al president "recomanacions específiques" per "apropiar amb fons" models que garanteixin aquesta cooperació.

El president ha explicat que abans de l'acte en què ha signat l'ordre executiva s'havia reunit amb famílies afroamericanes víctimes de la violència policial. No obstant això, no han estat presents a la signatura. En els més de 25 minuts de discurs, després del qual no ha acceptat preguntes, Donald Trump ha fet una defensa tancada dels estaments policials, als quals, ha dit, "els devem un gran respecte". El mandatari ha dit: "Sense policia, hi ha caos. Sense llei, hi ha anarquia. Sense seguretat, hi ha catàstrofe", i s'ha atrevit a assegurar que, tot i que "potser no ho diguin" i fins i tot "ni tan sols ho sàpiguen", els nord-americans volen "llei i ordre", lema que Trump ha repetit fins a la sacietat en les últimes setmanes.

Aliè a les denúncies de racisme estructural, Donald Trump no ha fet ni un sol esment a aquest problema, tot i que en l'ordre executiva es demana que "es redoblin els esforços" per afrontar els problemes de conducta policial "particularment en les comunitats afroamericanes".