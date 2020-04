Rodrigo Duterte: "Dispareu a matar"

Duterte en estat pur. El president de les Filipines, Rodrigo Duterte, ha ordenat a militars i policies que "disparin a matar" contra qualsevol ciutadà que no obeeixi l'estricta quarantena que el govern de Manila ha imposat per frenar la transmissió de la pandèmia de covid-19. La resposta abusiva no sorprèn perquè Duterte ha fet de la violació dels drets humans i els excessos de força la carta de presentació que el va catapultar de l'alcaldia de Davao a la presidència, i ha plantejat la lluita contra el narcotràfic com una guerra a mort contra els petits camells. A les Filipines el brot de coronavirus està tenint una propagació tardana, però en només tres setmanes s'han diagnosticat més de 2.400 casos positius i un centenar de morts.

En un discurs a la nació, Duterte ha advertit la població de la gravetat de la situació assegurant que "encara anirà a pitjor", així que ha anunciat que ha donat l'ordre a militars i agents desplegats pels carrers que si veuen algú que se salta les prohibicions "disparin a matar" si veuen que la seva vida corre perill. "Entesos? –ha preguntat a l'audiència–. Si causeu problemes, jo us enterraré", ha respost en forma d'amenaça.

Protestes per l'abandonament dels pobres

Duterte respon així als aldarulls que s'han produït en centres sanitaris del país, infraequipats per poder fer front a la infecció per coronavirus, i en barris empobrits, on els veïns protestaven per la falta de menjar i d'ajudes oficials per poder sobreviure en una situació en què la quarantena els obliga a quedar-se a casa i, per tant, no poden sortir a treballar.

La populosa capital, Manila, és avui una ciutat fantasma, sense el trànsit ni el tràfec de persones habituals perquè s'ha decretat el confinament. Les mesures restrictives imposades estan trasbalsant les vides dels 12 milions d'habitants des de fa dues setmanes i els petits negocis s'han buidat o directament han abaixat la persiana.

Els mètodes poc ortodoxos de Duterte –conegut pel malnom de Harry el Brut, ja que presumeix de portar un xèrif sense escrúpols dintre i d' haver matat quan estava a l'alcaldia– han sigut denunciats en diverses ocasions per organitzacions en favor dels drets humans i per l'oposició parlamentària. La guerra contra el narcotràfic ha sembrat de sang i de por els barris més pobres, on la policia entra per matar milers de delinqüents i petits narcotraficants en execucions extrajudicials en tota regla.

En el seu discurs sobre la pandèmia, Duterte ha acusat les formacions polítiques d'esquerra d'instigar les protestes ciutadanes com una arma en contra del seu govern. I els ha advertit que parin de fer crítiques perquè, si no, ordenarà la seva "detenció fins que acabi el brot".

Duterte ha aconseguit "poders especials" del Congrés per fer i desfer en aquesta situació de pandèmia. Ha fet que s'aprovés una llei per repartir ajuda i menjar entre 18 milions de persones, però els 4.000 milions de dòlars estan bloquejats perquè l'executiu encara elabora "una base de dades consolidada" dels beneficiaris, informa l'agència Efe. "Espereu el lliurament de l'ajuda, fins i tot si es retarda, arribarà i ningú passarà gana. Ningú morirà de gana", ha subratllat.

"Estem seriosament alarmats per les paraules del president, que es traduiran en formes pitjors i més brutals de violacions dels drets humans, repressió i violència estatal en els pròxims dies", ha lamentat l'organització de drets humans Karapatan.

En aquest sentit, el grup estudiantil CEGP denuncia els "plans feixistes i militars" del govern de Duterte contra una població "castigada per la fam i enfadada per una gestió incompetent".