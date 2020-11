L'OMS dona per acabat el brot d'Ebola del nord-oest de la República Democràtica del Congo

La República Democràtica del Congo torna a estar lliure d'Ebola. Ho ha anunciat aquest dimecres l'Organització Mundial de la Salut (OMS), que ha donat per acabat el brot que afectava el nord-oest del país des de l'1 de juny i que s'ha saldat amb 130 persones infectades, de les quals 55 han mort i 75 s'han recuperat. Es tracta del segon brot d'Ebola que el país africà aconsegueix superar aquest any: el 25 de juny les autoritats congoleses van donar per acabat el que s'havia declarat l'1 d'agost del 2018 a l'est del país, el qual va ser molt més mortífer, ja que va acabar amb la vida de 2.280 de les 3.463 persones que s'havien contagiat.

L'epidèmia s'ha declarat extingida 42 dies després que l'últim pacient positiu superés la malaltia. Aquest temps és el doble del període d'incubació del virus de l'Ebola i, per tant, es considera que la malaltia ha sigut erradicada si en aquest termini no apareix cap cas nou. "Superar un dels patògens més perillosos del món en comunitats remotes i de difícil accés demostra el que és possible aconseguir quan la ciència i la solidaritat s'uneixen", ha remarcat la directora regional de l'OMS per a l'Àfrica, Matshidiso Moeti.

Per combatre la malaltia es van vacunar 40.000 persones que resideixen en petites comunitats disseminades per zones selvàtiques i on no arriba l'electricitat. Això va fer necessari un innovador sistema d'emmagatzemament que permetés transportar les vacunes fins a aquests punts a una temperatura de 80 graus sota zero, sense trencar la cadena de fred. "La tecnologia utilitzada per mantenir la vacuna de l'Ebola a temperatures superfredes serà útil a l'hora de portar una vacuna contra el covid-19 a l'Àfrica", ha destacat Moeti.

Segons ella, "abordar l'Ebola en paral·lel al covid-19 no ha sigut fàcil, però gran part de l'experiència adquirida en una malaltia es pot transferir a l'altra", la qual cosa "subratlla la importància d'invertir en la preparació per a emergències i en la creació de capacitat d'actuació local".

L'onzena epidèmia

Aquesta és l'onzena epidèmia d'Ebola que es declara a la República Democràtica del Congo des que es va detectar per primera vegada el virus, l'any 1976, a la zona del riu Ebola, al nord del país. Cap altre estat del món ha hagut de lluitar tantes vegades contra aquesta malaltia, i el brot que es va tancar al juny va ser el més greu que havia patit mai el Congo i el segon més important de la història, per darrere del que es va declarar entre el 2014 i el 2016, que va provocar més d'11.300 morts entre Libèria, Sierra Leone i Guinea i va arribar a afectar (encara que mínimament) Espanya.