Tercer dia de caos al transport i inundacions al Regne Unit per la tempesta 'Dennis'

Parts del Regne Unit s'enfronten aquest dilluns a un tercer dia d'inundacions i caos en el transport a causa dels efectes de la tempesta Dennis, que ja ha causat tres morts a tot el país i que al llarg del cap de setmana ha obligat a cancel·lar més de tres-cents vols des de l'aeroport de Heathrow pel fort vent que ha bufat. També durant les passades 48 hores, milers de persones han estat evacuades de casa seva en diferents comptats del País Gal·les i del centre d'Anglaterra, on els avisos de riuades i desbordaments dels rius han assolit la xifra record de 300, cinc dels quals especialment greus.

Els efectes de la Dennis s'afegeixen als de la tempesta Ciara, que també va castigar durament part de les illes Britàniques el cap de setmana passat. La ciutat de York, on es creuen els rius Ouse i Foss, ha vist com una part del centre s'ha inundat. Però també petits pobles de Gal·les, on en 48 hores ha plogut el que és habitual que hi plogui en un mes, han patit els mateixos efectes. Vint-mil habitatges s'han quedat sense llum i en diferents punts del territori hi ha hagut esllavissaments.

Algunes imatges difoses a través de les xarxes socials mostren perfectament la crescuda dels rius. És el cas de la que us oferim a continuació, de l'Usk, al sud del País de Gal·les.

Des del Nadal del 2015, quan la tempesta Eva va causar també grans inundacions a Gal·les i Anglaterra, 245 comtats del Regne Unit han declarat l'estat d'emergència climàtica. La professora Jess Newman, de la Universitat de Reading, especialista en inundacions i canvi climàtic, ha declarat aquest matí a la BBC que tempestes com les que han tingut recentment s'haurien de veure una vegada cada cent anys "i és molt difícil atribuir-los exactament una causa concreta". Tot i que el canvi climàtic és gairebé definitivament una part de l'arrel del problema, calen encara més proves científiques per determinar-ho. Però, en tot cas, diu la professora, "hauríem de pensar que [un clima tan extrem] és el que hauríem d'esperar a partir d'ara i esdevindrà la nova normalitat. Per tant, hem d'explorar noves solucions a llarg termini tant al nord com a tot el Regne Unit, on s'experimenten aquesta mena de fenòmens tan sovint".

Flooding in Deri #SouthWales gone through the house and hit the front window out #StormDennis pic.twitter.com/Et5Y5EsRpC — Dai Gibbings (@1Gibbings) February 16, 2020

Des d'aquest punt de vista, la inversió en defenses contra les inundacions és només "una part de la solució", assegura per la seva banda Robin Tuddenham, director executiu del districte de Calderdale, a l'oest del comtat de York, al centre d'Anglaterra, on ja 1.200 persones es van veure afectades per les inundacions de la tempesta Ciara, i on novament les últimes pluges han provocat seriosos danys. Tuddenham demana un "suport continuat" per refer negocis, reparar els habitatges afectats i reposar les pertinences danyades, una política mediambiental que faci front al canvi climàtic i suport psicològic per a les víctimes.

El ministeri de Medi Ambient britànic té prevista una inversió de 4.600 milions d'euros els propers anys, fins al 2025, per reforçar defenses a les zones més vulnerables.

Video captures impressive Etihad A380 crosswind landing at London Heathrow during Storm Dennis today (Video: speedbirdtv). https://t.co/5JO5x17wSE pic.twitter.com/wxVkhSkxP0 — Breaking Aviation News (@breakingavnews) February 15, 2020

La tempesta Dennis ha deixat imatges esgarrifoses, com les que es van enregistrar dissabte a l'aeroport de Heathrow durant l'aterratge d'un Airbus 380 de la companyia Etihad, que va quedar creuat a la pista per la força del vent. Els efectes de la tempesta continuaran al llarg de tot aquest dilluns.