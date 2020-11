Trump no té opcions als tribunals

La mateixa nit electoral, Donald Trump va comparèixer davant els nord-americans per proclamar-se guanyador de les eleccions, acusar sense proves els demòcrates d’un “frau” massiu i anunciar que demanaria la intervenció del Tribunal Suprem per evitar que li robessin la victòria. Ahir mateix, una de les seves piulades deia, en majúscules: “Si comptes els vots legals, he guanyat fàcilment les eleccions. Si comptes els il·legals i els vots tardans, ells ens poden robar les eleccions”.

Però difícilment els tribunals podran capgirar l’ara més que possible victòria de Biden. Tot i així, Trump va anunciar dimecres que llançava diferents plets per evitar el suposat robatori. A Michigan volia aturar el recompte i que es revisessin les paperetes perquè molts interventors del partit no havien pogut controlar el procés; i a Pennsilvània vol també aturar-ho i impedir que s’acceptin les paperetes que arribin per correu fins avui, tot i que aquesta opció ha sigut ratificada dues vegades pel mateix Suprem dels Estats Units validant les lleis de l’estat.

Un comtat clau

A Geòrgia va presentar un altre procediment impugnant els resultats del comtat de Chatham, on un interventor havia assegurat que 53 paperetes del territori havien arribat després del límit horari i s’havien inclòs amb les que havien arribat a temps. Ahir mateix, però, el jutge James Bass va desestimar la petició. L’equip legal de Trump sabia on apuntava, perquè a Chatham hi ha la ciutat de Savannah, bastió demòcrata, i ara Trump només té 9.525 vots de diferència.

A Wisconsin el magnat ha demanat igualment recompte, i a Nevada vol que es revisin 10.000 paperetes que presumptament van emetre ciutadans que ja no resideixen a l’estat o que són morts. Els republicans ja havien litigat en aquest estat sense gaire èxit. En aquest cas, el jutge va considerar que la petició d’accés il·limitat als centres de recompte del vot postal no té empara en la llei, que suposaria endarrerir el procés i, a més, contravindria els protocols anticovid. El tribunal va dictaminar que els representants d’un partit poden fer d’observadors, però no sense limitacions raonables.

Els juristes consideren que l’estratègia de Trump d’arrencar als tribunals una victòria que sembla que no li donaran les urnes té els dies comptats. “Una demanda sense proves que mostrin una infracció legal o constitucional és només una piulada amb una taxa per obrir el procediment legal”, ironitza Justin Levvit, professor de la Loyola Law School de Los Angles, a ProPublica.

Assegura que els jutges han ignorat el soroll de la cursa electoral i les fanfarroneries del compte de Twitter del president, que ahir continuava exigint, igualment en majúscules, “atureu el recompte!” Levitt recordava que els jutges “fins ara no han confós les relacions públiques amb les bases per a un litigi, i crec que continuaran així”.

Malgrat tot, els equips jurídics de tots dos candidats poden començar a treure fum i s’estan incrementant les demandes. Però el que a hores d’ara ja es pot descartar és un escenari com el de les eleccions del 2000, quan el demòcrata Al Gore i George W. Bush van acabar virtualment empatats. Després de setmanes de batalla legal, el cas va recórrer tot el sistema judicial fins arribar al tribunal Suprem de Florida, que va ordenar tornar a comptar manualment els vots. La decisió va ser històrica. 537 paperetes van donar la presidència a Bush. També perquè Al Gore va tirar la tovallola sense posar-se els guants, cosa que va permetre que el republicà establís el relat. Uns errors que els demòcrates ara no cometran.

Més d’un milió d’espectadors

La prova és la intervenció de Biden la nit electoral, la que va fer dimecres i la que va repetir ahir exigint que es comptin tots els vots i tornant a demanar paciència i calma a tothom fins que s’acabi el procés. A més, un exèrcit d’advocats comandat, entre d’altres, per Bob Bauer, fa mesos que es preparen per fer front a les maniobres de Trump.

Ahir a mitja tarda, hora europea, l’equip legal de Joe Biden va oferir un webinar obert per analitzar la situació. Bauer, assessor legal de l’expresident Barack Obama a la Casa Blanca, va deixar molt clar, davant d’1,1 milions de persones que es van connectar a la sessió, entre elles periodistes de l’ARA, què persegueix el president republicà: “Vull emfasitzar que, per als seus propòsits, aquests plets no han de tenir cap mèrit ni cap justificació. No és el seu propòsit; no és dur als tribunals reclamacions de bona fe. El que volen és crear l’oportunitat d’enviar un fals missatge sobre el que està tenint lloc en el procés electoral. Fer soroll i teatre”.

Per més que piuli i repiuli Donald Trump, Bob Bauer també va descartar la implicació del Fiscal General dels Estats Units en cap dels possibles arguments davant dels tribunals. “No he vist cap indicació d’una inusual intervenció en aquest sentit. No hi ha cap base jurídica perquè el departament de Justícia s’hi involucri. Tot el procés electoral és responsabilitat dels estats, que són perfectament capaços de dur a terme els recomptes i de fer complir les diferents lleis”.

En qualsevol cas, les piulades de Trump i els mesos que fa que insinua que les eleccions poden ser objecte d’una tupinada demòcrata ja han fet prou de mal. Ahir a la nit l’advocat a càrrec del recompte de Pennsilvània, Brian Silver, ho resumia a Fox News, la cadena preferida de Trump fins que dimarts a la nit va declarar Arizona per a Biden: “Si no tenim fe en el sistema, no hi ha sistema”. Ergo, el president ha sigut el gran antisistema del sistema.