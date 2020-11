El ‘premier’, sense el germà gran que el protegeixi

Satisfacció a Europa i preocupació a Londres, però no tant a Whitehall -el cor de l’administració britànica- com a Downing Street. La victòria de Joe Biden no alterarà gaire l’especial relació que el Regne Unit manté amb els Estats Units. Però és una notícia dolenta per al govern de Boris Johnson, un trumpista menys barroer però igual de demagog i mentider que Donald Trump que ara està atrinxerat darrere de les seves piulades.

Un dels efectes més immediats del retorn dels demòcrates a la Casa Blanca pot ser la signatura de l’acord per al post-Brexit, que Londres ha estat regatejant des de fa mesos a la Unió Europea (UE), i en les últimes setmanes encara més, a l’espera de la resolució del drama de l’ala oest. La política nord-americana actua una vegada més com la mà que fa caure les fitxes del dòmino.

El 10 d’octubre del 2018, l’aleshores possible candidat a les eleccions nord-americanes pel Partit Demòcrata i ara president electe intervenia a la Chatham House de Londres per analitzar els reptes de la globalització. Després de la conferència, en el torn de preguntes, Biden va afirmar: “Els interessos dels Estats Units disminueixen al Regne Unit si no forma part integral d’Europa [Unió Europea]. Si hagués sigut un ciutadà del Regne Unit, hauria votat en contra de sortir-ne”.

Dos anys i escaig abans, Trump, que aleshores participava en la cursa republicana per la nominació i que ja es veia coronat, va rebre el Brexit amb aplaudiments. L’endemà (25 de juny del 2016) Biden es va sincerar des de Dublín: “Hauríem preferit un resultat diferent”.

Biden mai ha sigut gaire amic del Brexit ni dels maldecaps geopolítics i econòmics que potencialment suposava. En canvi, Londres, l’administració Johnson i abans també el govern de Theresa May van veure en la sorprenent elecció de Trump una oportunitat per sortir del laberint en què el país s’havia ficat per la demagògia antieuropea. A May, a més, li va faltar temps per córrer a Washington a complimentar Donald Trump immediatament després de la presa de possessió del republicà. L’objectiu: posar les bases de l’acord comercial a què Londres aspira per substituir el que ha trencat amb la UE. Obama va dir l’abril del 2016 que el Regne Unit seria “a la cua” dels acords comercials amb els EUA, que prioritzava la UE. Trump, tot el contrari.

La victòria de Biden ha agafat a contrapeu Johnson, encara més quan dimarts a la nit semblava que el republicà es perpetuaria a la Casa Blanca. Dimecres al matí el ministre d’Afers Estrangers i número dos del govern, Dominic Raab, va guardar tota la prudència sobre l’aleshores previsible resultat de les eleccions. El rumb ja no bufava a favor dels seus interessos. Des d’aleshores, silenci absolut fins divendres a la tarda. La victòria de Biden ja s’albirava i el primer ministre del Regne Unit va assegurar: “El Regne Unit sempre treballarà molt estretament amb qui sigui el president dels EUA. Aquest serà el cas sigui quin sigui el resultat de les eleccions”.