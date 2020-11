Les eleccions dels Estats Units a l'ARA: tres edicions en paper i seguiment tota la nit a la web

L'ARA oferirà aquesta nit un seguiment especial de les eleccions presidencials als Estats Units, que determinaran si Donald Trump continua quatre anys més a la Casa Blanca o bé si el substitueix el seu rival, Joe Biden.

Tres persones cobriran tota la informació dels comicis des dels Estats Units: Carlos Pérez Cruz, des de Washington; Núria Ferragutcasas, des de Nova York, i Sònia Sánchez, enviada especial a Wilmington (Delaware), la ciutat on viu Biden i des d'on el candidat demòcrata seguirà la nit electoral. A la redacció de Barcelona, un equip de dotze periodistes faran un seguiment detallat de l'evolució de la jornada electoral i de l'escrutini durant la matinada. Tota aquesta informació es podrà trobar, permanentment actualitzada, a l'Ara.cat, que estarà actiu sense interrupció. Les primeres dades de vot escrutat començaran a arribar durant la matinada, un cop hagin tancat els primers col·legis electorals, tot i que és probable que, atès el gran nombre de vots per correu, els resultats definitius no es coneguin fins d'aquí uns dies. L'emoció està assegurada en una nit intensa i tensa.

Pel que fa a l'edició impresa, l'ARA ha preparat també un dispositiu especial per oferir fins a tres edicions diferents. La primera, que es tancarà a les 0.30 h, es distribuirà a la major part de Catalunya, però a Barcelona hi arribarà una segona edició, amb dades actualitzades fins a les 4.30 h. A més, a les 7 h del matí es publicarà una tercera edició, en format PDF accessible a través de la web, que permetrà recollir tota la informació de la nit electoral.