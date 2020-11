Joe Biden guanya les eleccions als Estats Units

A Joe Biden l i surten els números per ser proclamat el 46è president dels Estats Units, quan encara no s'ha acabat el recompte. Ja no dona per fet la CNN, AP i els altres mitjans. Els vint vots corresponents al col·legi electoral a Pennsilvània li permeten assolir i superar els 270 necessaris per arribar a la Casa Blanca, per la qual cosa fins i tot podria permetre's perdre la resta d'estats en joc.

Quatre dies després de la celebració dels comicis, Biden ha aconseguit capgirar els resultats i emportar-se Pennsilvània en un recompte que inicialment afavoria el president. Ni és màgia ni el frau que denuncia Trump. El vot per correu, utilitzat majoritàriament pels votants demòcrates, es va començar a recomptar després de l'emès de manera presencial el dia de les eleccions, la fórmula afavorida pels republicans. Segons les estadístiques de l'US Elections Project, el marge de vots per correu entre republicans i demòcrates a Pennsilvània és de més d'un milió de paperetes en favor dels segons.

Joe Biden ha aconseguit continua per davant a Geòrgia, un estat sòlidament republicà i on, des dels anys 70, tan sols Jimmy Carter i Bill Clinton havien aconseguit trencar l'hegemonia conservadora. La seva victòria en aquest estat del sud, en cas de confirmar-se, seria igualment la victòria dels moviments de drets civils que han lluitat durant anys i anys per combatre les pràctiques de supressió del vot dels republicans. A més, gràcies a Geòrgia, Biden no només haurà recuperat per als demòcrates el cinturó industrial, a l'aconseguir els vots de Michigan, Wisconsin i Pennsilvània, sinó que obriria una esquerda al sud conservador.

La victòria de Joe Biden, a falta que els resultats siguin oficials, es produeix en el context de les al·legacions de presumpte frau electoral de Donald Trump. Acusacions infundades i expressades durant una compareixença a la Casa Blanca divendres a la matinada. El republicà va prometre una allau de demandes amb què aspira que els tribunals li donin el que els vots li neguen. La victòria de Joe Biden l'ha trobat jugant a golf al seu club de Virgínia.