Joe Biden als votants de Trump: "Donem-nos una oportunitat"

Es va proposar com el candidat que faria "curar l'ànima" dels Estats Units i s'ha presentat davant els nord-americans com el president electe que s'imposa l'obligació de "deixar de tractar als nostres oponents com els nostres enemics". Joe Biden ha ofert aquesta matinada el seu discurs de la victòria a Wilmington davant centenars de simpatitzants que, després de quatre dies d'espera, han celebrat el resultat electoral. Biden ha ofert paraules de conciliació a un país partit i al Congrés, que reflecteix i alimenta aquesta divisió. "Si podem decidir no cooperar, també podem decidir cooperar", ha apuntat. "I crec que això és part del mandat del poble americà, que vol que cooperem".

En un discurs de poc més de quinze minuts, Joe Biden ha arrencat defensant que el resultat electoral li concedeix "una victòria clara, una victòria convincent". Un missatge dirigit, sense esmentar-lo, al president Donald Trump, que hores abans de la intervenció de Biden ha tornat a declarar-se guanyador després d'assegurar haver rebut "71 milions de vots legals". Continua així sense reconèixer la seva derrota i posant en dubte, per tant, la legalitat del resultat del seu oponent, que el supera per més de quatre milions de vots. Biden s'ha dirigit igualment als seguidors del republicà, l'única ocasió en què ha esmentat el nom del seu rival. "Entenc la vostra decepció", els ha dit. "Jo mateix he perdut un parell d'eleccions, però ara, donem-nos una oportunitat", ha demanat.

Reconeixement al votant negre

Conscient que la seva sort com a candidat va canviar gràcies al vot afroamericà a les primàries de Carolina de Sud, Joe Biden els ha agraït que "de nou s'aixequessin per mi". Ho ha subratllat amb contundència, colpejant el faristol per emfatitzar les seves paraules, mentre destacava que "sempre m'han ajudat i sempre els donaré suport". I, sobretot, ha volgut subratllar la quantitat i diversitat dels votants que li han permès derrotar Donald Trump, que ha definit com "la coalició més diversa de la història". En ella entren tant demòcrates com republicans, alguns dels quals li han fet costat en aquestes eleccions.

A new day in America has come. Tune in as Vice President-Elect @KamalaHarris and I address the nation. https://t.co/d38F58DHu8 — Joe Biden (@JoeBiden) November 8, 2020

Joe Biden ha enumerat també les que seran, segons ell, les grans "batalles" que haurà d'afrontar a la Casa Blanca: el control de la pandèmia, la creació de condicions de prosperitat, l'accés a la salut, la lluita per la justícia racial i contra el racisme sistèmic així com la preservació el medi ambient. També entre els reptes, "restaurar la decència" o "defensar la democràcia", terrenys en què la presidència de Trump no ha resultat exemplar.

Harris: "no seré l'última"

Abans de la intervenció del president electe, la futura vicepresidenta, Kamala Harris, ha iniciat el seu discurs fent referència a les paraules de John Lewis, mort recentment. El congressista, una icona de la lluita pels drets civils, va dir al seu dia que "la democràcia no és un estat, és un acte". Una reflexió amb la qual Harris ha buscat subratllar que, en aquestes eleccions, no només estava en joc una presidència. La primera dona negra i asiàtic-americana a accedir a la segona posició de poder als Estats Units ha agraït als votants que s'hagin decantat per l'"esperança, la unitat, la decència, la ciència i, sí, la veritat".

Harris, que ha aparegut amb un vestit blanc, el color de les sufragistes, ha tingut un record per al paper de la dona en la democràcia nord-americana, ara que es compleixen cent anys des que aconseguissin el dret a vot. I ha agraït a Joe Biden la seva "audàcia per trencar una de les barreres més importants que hi ha al nostre país" en triar-la com a vicepresidenta. "Encara que pot ser que sigui la primera dona en aquest càrrec, no seré l'última", ha garantit. En un missatge als més joves, Harris els ha convidat a "somiar amb ambició". Com a segona de Biden, s'ha compromès a ser "lleial, honesta i preparada", tal com, ha assegurat, "Joe ho va ser per al president Obama".