“He volgut votar avui per si Trump invalida el vot per correu”

Un referèndum sobre la presidència de Donald Trump. Així és com defineixen els demòcrates aquestes eleccions històriques. I a la ciutat de Joe Biden, on viu des de fa 68 anys, tot indica que el president el perdrà estrepitosament. La immensa majoria dels ciutadans que sortien de votar o feien cua als col·legis electorals de Wilmington (Delaware), una localitat de 70.000 habitants a només 20 minuts en tren de Filadèlfia, donaven el seu suport incondicional a qui va ser el seu senador durant 36 anys, Joe Biden.

Però les coses no estaven pas tan clares a l’altra “llar” de l’exvicepresident, a unes dues hores i mitja en cotxe cap al nord, al veí estat de Pennsilvània. I per això Biden va voler passar-hi el matí de la seva jornada electoral. “És bo tornar a casa”, va dir des de Scranton, la ciutat on va néixer fa prop de 78 anys i on va viure fins als 10, en una regió exindustrial tradicionalment demòcrata que fa quatre anys va girar l’esquena al seu partit i va votar massivament Donald Trump. Davant d’un centenar de seguidors que cridaven “Estimem el Joe”, Biden va tornar a visitar la seva casa d’infantesa, acompanyat de dues netes que no hi havien estat mai, i va parlar amb la nova propietària i amiga seva, Anne Kears. Fins i tot hi va entrar a “veure la cuina” perquè li “encanta”. Era el seu últim intent de convèncer els pennsilvanians que, tot i el seu mig segle de carrera a Washington, encara és un veí humil i treballador de Scranton, igual que ells.

Una ciutat molt blava

Una jornada electoral atrafegada per a Biden -que després va anar a Filadèlfia i a la nit pensava fer el discurs de tornada a Wilmington-, que no va haver d’anar a votar perquè ja ho havia fet, acollint-se al vot per avançat que havien fet servir ja 100 milions de nord-americans quan van obrir els col·legis electorals ahir dimarts.

Al centre electoral on Biden va votar fa tot just una setmana, al mig de Wilmington, no s’hi veien ahir les cues que sortien de molts altres punts de votació arreu de l’estat. De fet, molts ciutadans hi anaven encara a dipositar el seu vot per correu a la bústia de la porta per no haver de fer cua. Com Samantha López, que, amb només 18 anys, estava “emocionada” de poder votar per primer cop, però tot i així ho va fer a la bústia “per no molestar la resta de gent a la cua donada la situació de covid que tenim”, deia. El seu vot, ho tenia clar, era per a Biden, com el de la majoria dels votants que sortien del centre en aquest barri financer de Wilmington.

En gran part eren afroamericans que no havien votat per avançat, com Bill Banks, que volia fer-ho el dia de les eleccions “perquè és més empoderador”. Amb 50 anys, el Bill deia que no havia faltat un sol cop a les urnes però que fa quatre anys no va votar Hillary Clinton perquè “duia una motxilla massa grossa”. En canvi, aquest any votaria Biden. També Lisa Casson, una afroamericana que treballa al banc Capital One, havia volgut votar Biden el mateix dia de les eleccions per por que “Trump vulgui invalidar el vot per correu per declarar la victòria”.

En una ciutat pràcticament fantasma a causa de les restriccions pel covid, els afroamericans (un 22% de la població de l’estat) eren majoritaris ahir als carrers de Wilmington i també als punts de votació. Unes 150.000 persones ja havien votat per avançat, de les més de 400.000 que ho van fer el 2016 en aquest petit estat de la Costa Est. Els 3 vots electorals de Delaware estan clarament pintats de blau. Però això no vol dir que tothom aquí sigui pro Biden.

“No dona suport a la nostra policia”, retreia a Biden una dona que preferia no donar el seu nom i que, de fet, gairebé no volia ni parlar. El seu marit, en canvi, tenia ganes de fer-ho, tot i que tampoc va voler donar el seu nom: “Soc un demòcrata registrat”, va arrencar. ¿Ha votat Biden, doncs? “No”. Sortia de dipositar el seu vot al centre de gent gran Claymore, a Wilmington, a favor de Donald Trump, a qui també va votar fa quatre anys. “M’agrada la seva política econòmica i de seguretat; tinc fills al cos de policia, i Trump ens cobreix més les espatlles que no pas Biden”, argumentava. Una posició que es repeteix obertament a Pennsilvània, però que a Delaware està clarament en minoria, cosa que la parella semblava tenir molt clar.

L’altra cara de la moneda: Jenn Johnson, també blanca. Deia que votava per Biden perquè havia escollit Kamala Harris com a vicepresidenta. “És el factor decisiu per a mi”, deia aquesta votant, que “com a dona i membre de la comunitat LGTBI” creia importantíssim votar contra Trump. Harris, per cert, feia ahir un últim acte a Michigan, un altre dels estats del cinturó d’òxid que, amb Pennsilvània i Wisconsin, són claus per endur-se la victòria aquest 2020. La Jenn pronosticava “una revolució” i fins i tot “una guerra civil” si Trump seguia quatre anys més a la Casa Blanca.

De moment les prediccions que parlaven de violència als centres de votació no s’han complert. Però la polarització política segueix sent molt evident, fins i tot a casa de Biden.