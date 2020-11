Biden demana “paciència” i es veu “en el bon camí per guanyar”

El candidat demòcrata Joe Biden ha sortit aquesta nit a l’escenari de Wilmington per demanar “paciència” als seus seguidors perquè els resultats electorals hauran d’esperar encara uns dies. “Ens sentim bé on som. Anem pel bon camí per guanyar aquestes eleccions”, va dir. Però, tot i el missatge optimista, davant de desenes de cotxes que feien sonar els seus clàxons, no hi havia hagut onada blava. La landslide [victòria aclaparadora] que molts analistes projectaven per als demòcrates no ha arribat.

Des de ben al principi de la nit electoral, quan Florida ha començat a pintar-se de vermell, l’equip de Joe Biden ha sabut que es passaria tota la nit contenint la respiració. Malgrat la petita victòria a Arizona (11 vots electorals), un estat que no es pintava de blau des del 1996 i l’únic que Biden ha aconseguit arrabassar clarament a Donald Trump, els números de l’exvicepresident estaven encara lluny dels màgics 270.

Tal com es temia, tot ha quedat en mans dels tres estats del cinturó postindustrial, amb uns sistemes de recompte que mantindran els resultats encara pendents durant uns dies més. A Pennsilvània, per exemple, l’estat on va néixer Biden –i on va passar bona part de la jornada electoral intentant convèncer els votants–, encara comptaran els vots per correu que hi arribin fins divendres (sempre que hagin sigut segellats el dia de les eleccions o abans). Amb aproximadament la meitat dels vots escrutats en aquell estat, però, Trump tenia un avantatge de més de 14 punts a Pennsilvània.

Les estrictes restriccions pel covid-19 a la ciutat de Biden, que la campanya ha seguit al peu de la lletra, han convertit la nit electoral en un desert, sense actes de seguiment presencials i amb un quarter general de la campanya totalment blindat. Els carrers de la ciutat estaven totalment deserts i els pocs atrevits –molt pocs– que s'han acostat al centre per veure Biden han hagut de girar cua, per indicacions del servei de seguretat que custodiava l’accés. Només cap a tres quarts d’una del matí, quan Biden s'ha traslladat des de casa seva fins al centre en cotxe per oferir el seu breu discurs, s'ha trencat momentàniament el silenci a la ciutat del candidat demòcrata.

La gran quantitat de vots a recomptar ha alentit molt el recompte de la nit electoral i no permet ni tan sols veure clara una derrota, com va passar fa quatre anys amb Hillary Clinton.

Amb tot, alguns dels detalls sí que recordaven aquella nit, com els errors d’algunes de les enquestes que durant tota la campanya s’han anat repetint, com les que donaven a Biden avantatge en estats com Geòrgia o Carolina del Nord, on, finalment, sembla que no es produiran.

Els demòcrates, això sí, han aconseguit un seient més al Senat, tot i que en necessiten tres per arrabassar la majoria als demòcrates.

Un partit en crisi

Encara queden dies fins a saber uns resultats certs, tot i que les primeres projeccions amb escrutinis incomplets als estats clau no són gens favorables a Biden. Si es confirma la victòria de Trump, la crisi del Partit Demòcrata pot ser devastadora, després de quatre anys intentant refer-se de la humiliació que va suposar la derrota de Hillary Clinton. La branca més progressista i jove del partit, representada per Bernie Sanders a les primàries, tindrà molt a dir si el candidat imposat de nou per l’establishment i l’aposta per la moderació no serveixen per evitar quatre anys més de presidència de Donad Trump. Tampoc hauran servit llavors els 500 milions de dòlars que s’han gastat en la campanya de Biden, la més cara de la història dels Estats Units.

El missatge d’unitat del país i de bipartidisme que ha volgut transmetre l’exsenador de Delaware i exvicepresident de Barack Obama no sembla haver servit per repetir l’onada blava que sí que es va donar a les eleccions de mig mandat del 2018, quan els demòcrates van prendre possessió de la Cambra de Representants amb propostes tan a l’esquerra com la de la congressista Alexandria Ocasio-Cortez.

Segons una enquesta a peu d’urna de la CNN, la majoria de nord-americans, amb un 32%, deien que el que més els interessava en el president era que fos “un líder fort”, mentre que només un 19% deien que volien algú “que pugui unir el país”. La participació rècord en aquestes eleccions no ha afavorit només Biden.

Tot i així, encara no està tot dit. Malgrat el silenci total dels demòcrates a Wilmington, la derrota encara no és segura. Caldrà veure com avança el recompte dels estats encara en disputa i esperar potser fins divendres, com a mínim, per saber si finalment la moderació de Biden aconsegueix imposar-se.