El deliri de l'advocat de Trump: una empresa veneçolana va manipular les eleccions des de Barcelona

La suposada (i, de moment, no demostrada) manipulació dels resultats de les eleccions presidencials nord-americanes té l'epicentre a Barcelona. Aquesta és la sorprenent teoria que va exposar, sense cap prova, l'exalcalde de Nova York i advocat de Donald Trump, Rudy Giuliani, en una entrevista a la cadena nord-americana Fox Business, en què va barrejar Hugo Chávez, la capital catalana i l'empresa Indra per explicar com s'haurien capgirat els resultats per aconseguir que Joe Biden s'endugués la victòria.

El punt de partida de la teoria és l'empresa Dominion Voting Systems, responsable del recompte electrònic de vots a una trentena d'estats dels Estats Units. Donald Trump la va situar a l'ull de l'huracà aquest dijous al acusar-la en un tuit d'haver "esborrat 2,7 milions de vots" favorables a ell i d'haver canviat el sentit de centenars de milers de paperetes.

“REPORT: DOMINION DELETED 2.7 MILLION TRUMP VOTES NATIONWIDE. DATA ANALYSIS FINDS 221,000 PENNSYLVANIA VOTES SWITCHED FROM PRESIDENT TRUMP TO BIDEN. 941,000 TRUMP VOTES DELETED. STATES USING DOMINION VOTING SYSTEMS SWITCHED 435,000 VOTES FROM TRUMP TO BIDEN.” @ChanelRion @OANN — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 12, 2020

Preguntat per aquesta qüestió, Giuliani va afirmar que les màquines utilitzades per fer el recompte "poden ser hackejades" i va explicar quina és, segons ell, l'estructura d'aquesta empresa. Segons Giuliani, "Dominion és una empresa propietat d'una altra empresa anomenada Smartmatic". Es tracta d'una afirmació que la companyia, amb seu als Estats Units i el Canadà, ja va negar fa quatre anys, a les portes de les anteriors eleccions presidencials nord-americanes, en un comunicat en què assegurava que Smartmatic "no té cap tipus d'interès de propietat de Dominion ni n'ha tingut cap en el passat".

Giuliani precisa després que Smartmatic és propietària de Dominion "a través d'una empresa intermediària anomenada Indra". La companyia espanyola, però, també ha desmentit, en declaracions al portal Vozpopuli, que tingui cap tipus de relació ni amb Smartmatic ni amb Dominion.

Chávez i Barcelona

Malgrat tot, Giuliani continua: "Et quedaràs parat quan et digui com es va formar Smartmatic –diu al periodista–. La van fundar tres veneçolans que eren molt pròxims al dictador [Hugo] Chávez. I va ser fundada per manipular eleccions. Aquesta és l'empresa propietària de Dominion: Dominion és una empresa canadenca, però tot el seu software és de Smartmatic. O sigui que els vots en realitat van a Barcelona, Espanya". Sorprenentment, Giuliani no ofereix cap més detall sobre la suposada relació entre la ciutat catalana i Veneçuela.

Efectivament, el programari utilitzat en el procés electoral de moltes zones dels Estats Units és de Smartmatic, i efectivament els seus fundadors són veneçolans, però l'empresa es va fundar l'any 2000 a Delaware i té la seu a Florida. I, tot i que l'any 2004 va ser contractada per encarregar-se del procés electoral a Veneçuela, la seva relació amb aquell país es va acabar l'any 2017, quan va denunciar públicament una manipulació dels resultats de les eleccions a l'assemblea constituent, convocades per Nicolás Maduro.