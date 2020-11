El partit republicà, dividit

Alguns legisladors republicans van trencar files aquest divendres per censurar les acusacions de frau electoral sense proves que ha fet Donald Trump. Mentrestant, alguns líders del partit li donaven un suport enèrgic. I d’altres nedaven entre dues aigües. Aquesta divisió deixava al descobert el poder que continua tenint i tindrà Trump tot i la seva probable derrota contra el demòcrata Joe Biden.

“Prou de difondre desinformació. Això comença a ser una bogeria”, va tuitejar el legislador republicà d’Illinois Adam Kinzinger. “Els comentaris del president no es poden defensar, soscaven el nostre procés democràtic. Amèrica està comptant els vots, hem de respectar els resultats”, va dir el governador de Maryland, el també republicà Larry Hogan. I l’excandidat a la presidència del partit i senador Mitt Romney va assegurar que el president té dret a demanar recomptes i investigacions de suposades irregularitats però que “s’equivoca quan diu que l’elecció és fraudulenta, corrupta o robada”. Pat Toomey, senador republicà de Pennsilvània, l’estat on va néixer Biden i que els demòcrates haurien recuperat després de perdre’l el 2016, va anar més enllà i va considerar les afirmacions de Trump “molt pertorbadores”. Toomey farà front a una difícil reelecció a les eleccions legislatives del 2022 i és un dels exemples de les complicacions que tindran alguns republicans si, finalment, Trump deixa la Casa Blanca.

No tots els republicans, però, pensen el mateix. D’altres van donar un suport contundent al president i van repetir el seu mantra: Trump ha guanyat les eleccions. “Els republicans no seran silenciats”, va afirmar el líder republicà a la cambra baixa, Kevin McCarthy, que, en una entrevista amb la presentadora Laura Ingraham de la cadena conservadora Fox News va instar els seguidors de Trump “a no permetre el que està passant davant els nostres ulls”.

“Estic amb el president Trump”, va dir el senador de Carolina del Sud Lindsey Graham en un altre programa de la mateixa televisió. Va acusar les empreses de sondejos, com va havia fet el president hores abans, d’inflar el suport demòcrata “per suprimir els vots republicans”. “Tot hauria d’estar sobre la taula”, va advertir, i no va descartar que les cambres amb majoria republicana d’alguns estats, com Pennsilvània, invalidin els resultats de les eleccions i donin els seus vots electorals a Trump.

Les “paperetes legals”

El president i candidat republicà, que durant setmanes i mesos va criticar l’augment del vot per correu degut a la pandèmia del covid i el dijous va insistir en una roda de premsa des de la Casa Blanca que el procés de recompte de vots estava sent injust, va dir ahir en un comunicat que tant ell com el seu equip continuarien lluitant per assegurar que “es comptin totes les paperetes legals”. El líder del Senat, Mitch McConell, en canvi, un gat vell de la política sabedor de la divisió que crea les acusacions del president en el si del partit, però també conscient que si al final els republicans conserven la majoria a la cambra alta serà gràcies a la gran mobilització de votants conservadors que va generar Trump, va preferir optar per l’ambivalència.

“El que s’hauria de fer en aquest gran país és recomptar tots els vots legals -va dir a través de Twitter-. Els vots rebuts il·legalment no s’haurien de comptar. Totes les parts han de poder observar el procés. I els tribunals han d’aplicar les lleis i resoldre les disputes”.