Una transició que posarà a prova el sistema

Joe Biden ho té tot de cara per convertir-se, el 20 de gener de 2021, en el 46è president dels Estats Units. En circumstàncies normals, els canvis de color a l’administració nord-americana sempre comporten tensions, però en aquest cas hi ha dos factors per al vertigen: una pandèmia i Donald Trump. El veterà demòcrata s’haurà de fer càrrec d’un país amb almenys 300.000 morts per coronavirus, 12 milions d’aturats i milers de criatures amb les escoles tancades. I Trump no només no li facilitarà el relleu, sinó que ja ha preparat el terreny per tractar-lo com un president il·legítim que li ha “robat” el càrrec amb un “frau electoral massiu”.

Què pot fer el president en funcions?

Bàsicament tot. Trump mantindrà íntegres tots els poders de la presidència fins que el nou president juri el càrrec. Una altra cosa és fins a quin punt podrà impulsar noves iniciatives. Aquests dos mesos i mig són el que als Estats Units es coneix com el lame duck (ànec coix), perquè és un període de transició on el govern funciona en mode d’hivernació. L’activitat legislativa es redueix al mínim imprescindible, i si hi ha hagut relleu a la presidència tot es concentra en donar temps al president entrant i el seu equip per fer-se càrrec de la situació. El 3 de gener s’inaugura el nou Congrés, parcialment renovat. Les dates estan establertes a la Constitució estatunidenca des de 1933. Donald Trump serà un president lame duck que veurà com, sense la revàlida de les urnes, el Congrés no li acceptarà cap iniciativa legislativa ni rebrà cap llei del Capitoli.

Un relleu hostil i un acord de 4 pàgines

Quan un altre republicà, George Bush pare, va cedir la presidència a Bill Clinton el 1993, li va escriure una carta que deia: “No soc gaire bo donant consells, però no permeti que els crítics el desanimin o el desviïn del seu camí. Quan llegeixi aquesta carta serà president. Li desitjo sort. Desitjo el millor per a la seva família. Els seus èxits seran els èxits del nostre país. Els faig costat de tot cor”. Ara Trump prepara una bateria d’accions legals que semblen més encaminades a erosionar la legitimitat de Biden que a revertir un resultat electoral cada cop més clar contra ell, a mesura que avança el recompte del vot per correu.

Però més enllà de les formes hi ha un memoràndum de quatre pàgines en què la campanya de Biden i la Casa Blanca van pactar els acords als quals poden arribar, com es farà la comunicació entre els dos costats i quina informació estratègica (militar i d’intel·ligència) compartiran sense fer-la pública.

Destruir els registres per esborrar les proves

L’administració Trump ha estat acusada de destruir documentació comprometedora, com els registres d’immigrants morts en els centres de detenció de la policia fronterera o els registres de qualitat de l’aigua de l’agència de protecció del medi ambient. Fins i tot hi ha denúncies de funcionaris que diuen que han hagut de recuperar documentació de la qual la presidència es volia desfer, violant així la llei que regula els arxius presidencials. “Si Trump perd intentarà destruir arxius federals relacionats amb possibles delictes o infraccions”, advertia fa unes setmanes l’associació Ciutadans per la Responsabilitat i l’Ètica a Washington. Una de les grans incògnites és què ha passat amb la fortuna personal del president i el patrimoni de la seva família durant els seus quatre anys a la Casa Blanca.

Perdó presidencial per a amics i familiars

El president ja ha commutat la pena del seu exassessor Roger Stone, condemnat per mentir al Congrés i amenaçar un testimoni durant la investigació pels presumptes llaços entre la campanya electoral de Trump i Rússia. El departament de Justícia ha fet fora fiscals federals que tenien entre mans casos que implicaven el president. Uns dels últims actes de Trump al Despatx Oval podria ser amnistiar amics i familiars investigats o condemnats per la justícia.

El paper dels funcionaris

Però tot això no vol dir que Trump tingui les mans lliures, perquè la transició també és un procés reglamentat i que queda sobretot en mans dels funcionaris de les agències federals, que no estan lligats ni deuen res al partit. Ells i centenars de treballadors de l’equip de transició de Biden seran els encarregats d’assegurar un traspàs de poder sense complicacions.