Vot massiu en el referèndum sobre Trump

El pensament de Donald Trump, sovint, és transparent. Al març, quan els demòcrates promovien l’aprovació de fons extres per finançar el vot per correu com a mesura de precaució davant la pandèmia, el president va deixar clar el motiu de la seva oposició: “Si alguna vegada s’acceptés, mai es tornaria a triar un republicà en aquest país”. No es referia llavors al presumpte frau vinculat al vot per correu en què ha insistit, sense proves, durant tota la campanya. Es referia als nivells de participació. Als Estats Units es dona pràcticament per fet que, com més votants hi hagi, més opcions que la victòria acabi sent de color blau demòcrata. Ahir a la nit, a l’espera del tancament dels col·legis, tots els indicis apuntaven cap a una participació històrica. En teoria, mala notícia per al president.

Només amb els vots anticipats, abans de la jornada electoral de dimarts les urnes havien rebut ja el 72% del total de vots emesos en les eleccions que Trump va guanyar el 2016 contra Hillary Clinton. Cent milions de paperetes, més del doble que fa quatre anys en vot anticipat. A l’espera de certificar el recompte total, els Estats Units preveien arribar ahir a nivells de participació històrics: no vistos, de fet, en més d’un segle, des del 1908.

Xifres rècord

Les llargues cues en alguns estats clau auguraven el rècord, tot i que seran necessaris diversos dies per quantificar-los de forma absoluta, ja que hi ha estats que continuen rebent paperetes fins dies després del tancament dels col·legis. Una realitat legal que Trump ha utilitzat per evocar el fantasma del frau electoral. Qualsevol escenari que no hagi implicat un guanyador clar durant aquesta matinada és, per al president, territori adobat per a la conspiració. I no és només teoria: Trump té un exèrcit d’advocats preparat per intentar descomptar els vots que necessiti per mantenir-se quatre anys més a la Casa Blanca.

Els republicans tenen tan clar que un augment de la participació va en contra dels seus interessos, que Mitch McConnell, líder del Senat, es burlava l’any 2019 de la proposta demòcrata de convertir el dia de les eleccions en un festiu a nivell federal. McConnell es va referir a la proposta com la “llei de protecció del polític demòcrata”. I és que els estudis avalen la teoria republicana que com més facilitats i més participació, pitjor per als seus interessos. El 2014 un estudi de Pew Research Center demostrava que, entre els votants que no s’havien registrat per votar aquell any, o que simplement no votarien, un 51% afavorien el Partit Demòcrata, mentre que només un 30% al Partit Republicà. L’estudi assenyalava que els joves, que tendeixen a ser més progressistes, voten menys. I, precisament, en aquest 2020 una cosa que sembla haver-se incrementat és el vot jove, tot i que els dos candidats superen els 70 anys de vida, i que Biden seria el president més vell de la història que assumeix el càrrec.

Però Donald Trump és un home que mai ha reconegut una sola derrota. Abans de perdre, litiga. “Perdre no és mai senzill”, va reconèixer ahir. Ha litigat com a empresari i probablement ho farà com a mandatari. El 2016, tot i proclamar-se guanyador, també va denunciar frau pels vots anticipats. Llavors, i malgrat aconseguir la presidència, va perdre per gairebé tres milions de vots davant de Hillary Clinton. I és aquí on va deixar clar que aquests tres milions de diferència -que només eren simbòlics a causa del sistema electoral dels EUA- eren resultat d’un frau en el recompte del vot popular. Trump i George W. Bush el 2000 són els únics presidents en més d’un segle que han arribat al Despatx Oval de la Casa Blanca amb menys vots que el seu rival.

El paper del Suprem

Si no ho evita un resultat aclaparador a favor de Joe Biden, Donald Trump està preparat per encetar una llarga batalla legal en què confia comptar amb els favors i els bons ulls del Tribunal Suprem. Un Tribunal Suprem en què tres dels nou integrants han sigut elegits per ell. Atès que el vot per correu és un mètode que ha sigut més utilitzat pels seguidors demòcrates en aquestes eleccions -també Joe Biden ha fet campanya perquè sigui així-, aspira que els jutges l’ajudin a desqualificar uns quants vots en estats clau.

Per exemple a Pennsilvània, on es podran rebre paperetes fins divendres, sempre que estiguin datades abans o el mateix dia de les eleccions. I encara que la justícia ha avalat de moment la seva legalitat, diversos jutges conservadors del Suprem van anticipar que ho podrien decidir després dels comicis. També en un comtat de Texas, on els republicans ja han intentat declarar nuls 127.000 vots recollits en un lloc on els electors podien votar des del cotxe. El comtat, en efecte, tendeix a demòcrata.