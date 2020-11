El vot negre i el vot urbà: ¿les claus de Biden?

Les enquestes s’han tornat a equivocar i les presidencials dels Estats Units han tornat a desconcertar el món. En els pròxims dies ens podríem trobar en un escenari en què la sorprenent victòria de Donald Trump de fa quatre anys es converteixi enguany en una sorprenentment derrota estreta. No hi ha hagut ni marea blava ni una victòria aclaparadora de Joe Biden, tal com apuntaven alguns pronòstics.

Els resultats preliminars indiquen que Biden podria haver recuperat els tres estats de l’anomenada muralla blava amb un marge de vots d’infart, el mateix que va catapultar Trump a la Casa Blanca ara fa quatre anys, quan s’enfrontava a Hillary Clinton. I si es confirma no serà per mèrits propis sinó pel rebuig que l’actual president nord-americà provoca entre una part de l’electorat. El candidat demòcrata es va llançar a la cursa presidencial amb un missatge d’unitat i de recuperar la dignitat, “l’ànima d’Amèrica”, que molts analistes i progressistes del seu partit trobaven insuficient per guanyar. La irrupció del covid-19 i les protestes racials li van permetre canviar de narrativa i llavors ho va apostar tot a una censura del lideratge de Trump tant per la seva pobra gestió de la pandèmia com pel seu discurs de divisió racial.

La crisi del covid, segurament, ha permès a Biden millorar els resultats de Hillary Clinton entre les dones dels barris residencials dels afores de les ciutats dels estats clau, però va fer poc per convèncer els homes blancs sense estudis, que, en general, veuen la pandèmia com una emergència de salut pública exagerada i una amenaça als seus llocs de treball. El president nord-americà els va tornar a convèncer amb un missatge d’esperança i recuperació econòmica. Quan tots els vots s’acabin de comptar, veurem un augment del suport de Biden entre aquests votants respecte a Clinton, que segurament es considerarà una altra de les claus de la seva victòria. Un suport, però, que ha sigut molt més baix del que s’esperava, i d’aquí ve que el resultat final en aquests estats postindustrials sigui tan estret.

Dos cops rescatat

L’altre gran factor d’un possible triomf del candidat demòcrata serà el vot negre. De la mateixa manera que els votants afroamericans el van salvar a les primàries, quan tothom donava gairebé per perduda la seva candidatura, ara l’haurien rescatat gràcies a la seva mobilització a les grans ciutats de Milwaukee a Wisconsin, Detroit a Michigan o Filadèlfia a Pennsilvània. Durant la matinada d’ahir, hora nord-americana, per exemple, la finalització del recompte a Milwaukee (amb un 38% de població negra) va capgirar el resultat inicialment favorable a Trump amb més de 100.000 vots. Biden va dedicar esforços a mobilitzar el vot negre, però es va oblidar del vot llatí.

Només les últimes setmanes va invertir aquesta dinàmica en una important operació per captar el seu vot, però ja era massa tard. Per això Biden va perdre Florida, malgrat tenir les millors xifres entre els votants de més de 65 anys. Això sí, el vot llatí no és monolític i podria haver sigut clau en el pronosticat triomf a Arizona, un estat que pot ser la seva assegurança a la presidència si perd algun dels estats del cinturó de l’òxid.