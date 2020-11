Joe Biden supera Donald Trump a Geòrgia per 917 vots

Joe Biden ha capgirat Geòrgia i amb ell és a punt d'aconseguir, finalment, les claus de la Casa Blanca. Si la tendència que s'ha seguit des de la nit electoral continua, el gran estat del sud serà demòcrata definitivament, un cop es confirmi el recompte del 100% dels vots, i l'aspirant s'emportarà finalment els 16 compromissaris del col·legi electoral. Qui va ser vicepresident de Barack Obama barrarà així el pas a Donald Trump, i l'encara president republicà ja no tindrà materialment cap opció d'aconseguir la reelecció.

651x366 Donald Trump Jr. i el representant de l'estat a Geòrgia, Vernon Jones, durant un acte republicà ahir, a Geòrgia / ERIK S. LESSER / EFE / EPA Donald Trump Jr. i el representant de l'estat a Geòrgia, Vernon Jones, durant un acte republicà ahir, a Geòrgia / ERIK S. LESSER / EFE / EPA

Al llarg de la matinada d'aquest divendres, la distància entre els dos camps s'ha anat reduint des dels quasi 10.000 vots amb què Europa se'n va anar a dormir fins als actuals 917 a hores d'ara a favor de Biden, segons queda recollit en la pàgina web del secretari de l'estat Brad Raffensperger.

Tots els observadors i coneixedors de la composició demogràfica i electoral de l'estat havien anunciat que era qüestió de temps que s'acabés inclinant la balança del cantó blau. La ja quasi segura victòria de Biden en aquest tradicional bastió republicà –i de retruc a les presidencials, que difícilment els jutges i l'estratègia legal de Trump podrà aturar–, és de proporcions històriques.

Geòrgia no votava demòcrata des de la victòria de Bill Clinton el 1992. Ni tan sols Barack Obama hi va aconseguir la victòria. De fet, a més de Clinton, només Jimmy Carter (1976) i John Fitzgerald Kennedy (1960) hi van triomfar, un fet excepcional aleshores per a un catòlic demòcrata. Les lleis sobre drets civils que va promulgar Lindon B. Johnson i i el tradicional racisme de l'estat van fer inclinar, un cop més, la balança del cantó republicà. Carter, nascut a l'estat, va ser el penúltim demòcrata en triomfar en aquest enclau del sud més profund.

L'evolució poblacional dels suburbis d'Atlanta i Savannah, dues de les grans ciutats de l'estat, han fet gairebé possible un resultat que, a falta de la confirmació definitiva després del recompte de tots els vots, assegura el relleu a la Casa Blanca i la fi de l'era Trump, tot i que potser no del trumpisme.

A l'estat han votat 4,9 milions de persones. La raó última del canvi de les passades hores ha sigut que s'han inclòs en el recompte les bosses de vots per correu que provenien del comptat de Clayton, de forta implantació demòcrata. El repartiment de paperetes en aquest territori és del 84,9 % per a Biden i del 14,2 per a Trump. I del comtat en queden encara entre 1.500 i 2.000 vots per escrutar.

No són les úniques males notícies per als republicans. Queden per comptabilitzar igualment els comtats de Gwinnett, també demòcrata.

Amb tot, el territori veí, al nord de l'estat, el comtat de Forsyth, és republicà i en aquest la proporció habitual de vots és del 65,8 (Trump) i el 32,6 (Biden), d'acord amb les dades de la nit electoral. Tot i així, el fet més rellevant és que tot el vot que falta per incloure és provinent del correu. I fins i tot el que prové dels districtes vermells és majoritàriament per a Biden.

D'acord amb els mitjans d'informació nord-americans, el nombre de vots per ser comptats encara és d'uns 10.000. I a hores d'ara, la CNN calcula que la victòria a Geòrgia per als demòcrates pot ser per uns 1.400 vots, tot i que les dades més recent fan pensar en un avantatge encara més gran. Amb tot, el marge estret assegura que els republicans demanaran un recompte, un nou entrebanc judicial de Trump després que ahir veiés com un jutge ja desestimés la primera demanda per presumptes irregularitats al comtat marítim de Chatham, on es troba la populosa ciutat de Savanahh, també un altre bastió demòcrata.