La junta electoral del Kirguizistan anul·la el resultat de les eleccions després de les protestes per frau

Les autoritats electorals del Kirguizistan han anul·lat els resultats de les eleccions legislatives que es van celebrar diumenge després de les violentes protestes contra el frau electoral. Els manifestants van assaltar ahir a la nit el Parlament per reclamar la repetició dels comicis i van protagonitzar xocs amb la policia que han deixat 590 ferits, segons informa l'agència Interfax citant el ministeri de Salut.

La decisió s'ha pres per "evitar tensions", segons ha comunicat a Interfax Nurzhan Shaildabekova, presidenta de la comissió electoral central d'aquesta ex república soviètica de l'Àsia Central, fronterera amb la Xina i on viuen sis milions de persones.

Les protestes van esclatar quan es va anunciar que només quatre dels 16 partits que es presentaven a les eleccions havien superat el llindar del 7% dels vots requerits per obtenir representació parlamentària. Tres d'aquestes formacions són afins al president, Sooronbai Jeenbekov, que ha acusat l'oposició de "voler quedar-se amb el poder il·legalment". Els partits opositors que s'havien quedat sense representació van aconseguir una resposta massiva a la seva crida a sortir als carrers.

La violenta repressió no ha pogut aturar els manifestants. Aquesta nit han ocupat el complex governamental que acull el Parlament i la seu de la presidència, on s'han vist imatges d'una part de l'edifici en flames i de gent llançant papers per la finestra. També han entrat a l'ajuntament de la capital i a la seu del comitè de seguretat nacional, demanant la posada en llibertat de l'expresident Almazbek Atambayev, que compleix una condemna d'onze anys de presó per corrupció.

En una intervenció televisada, després que milers de manifestants ocupessin els carrers de la capital, Bishkek, el president ha acusat "determinades forces polítiques" de voler "violar l'ordre públic".