Les emissions diàries de CO2 van baixar fins a un 26% en el pic del confinament

Un nou estudi científic posa en negre sobre blanc el que ja apuntaven altres càlculs preliminars i que ja havia avançat a l'ARA: que la caiguda de les emissions de CO 2 que ha generat aquest confinament del covid-19 serà la més gran mai registrada des de que se'n fa recompte.

A principis d'abril, amb la majoria del món encara sota confinament i moltes economies mundials aturades, les emissions diàries de CO 2 eren un 17% més baixes que el 2019, de mitjana, cosa que vol dir que en alguns casos la caiguda diària era de l'11% però en d'altres de fins al 25%, segons les dades recollides en l' estudi liderat per la Universitat d'East Anglia i publicat aquest dimarts a la revista Nature Climate Change. "En el seu pic, en alguns països individuals aquestes emissions [diàries] van caure fins a un 26% de mitjana", diu l'estudi.

L'estudi, en el qual participa també el director de Global Carbon Project, Pep Canadell, també conclou que la caiguda global de les emissions provocades pels combustibles fòssils en aquest any 2020 rondarà el 4% si el món torna a la normalitat cap a mitjans de juny, amb una forquilla d'entre el 2% i el 7%, de fet. Però si es mantenen mesures de confinament i restricció de moviments fins a finals d'any, la caiguda anual d'emissions es calcula que seria del 7% (amb una forquilla d'entre el 3% i el 13%).

Fins i tot en el primer escenari (el d'un -4% anual perquè al juny s'acaba el confinament), es tractaria de la baixada d'emissions més gran mai registrada, quasi quatre cops més gran que la que va deixar la crisi financera del 2008 i més gran fins i tot que la generada per la Segona Guerra Mundial.

315x388 El covid-19 deixarà la caiguda anual de CO2 més gran fins ara El covid-19 deixarà la caiguda anual de CO2 més gran fins ara

La crisi financera del 2008 va generar una caiguda de les emissions de CO 2 del -1,4% l'any 2009, però les mesures d'estímul econòmic imposades pels governs per recuperar l'economia van tornar a rellançar els combustibles fòssils i van generar una nova pujada l'any 2010 del 5,1% anual. Des de llavors, les emissions no han deixat de créixer, al ritme d'entre un 2,6% i un 1% anual, excepte l'any passat, 2019, que es van mantenir estables amb un 0,6% de pujada.

Els científics de l'ONU alerten que cal aturar les emissions ja i reduir-les un 7,6% cada any fins al 2030 per poder evitar un escalfament global superior a 1,5 ºC, tal com marca l'Acord de París. La crisi del covid-19 potser ajuda a establir les bases per iniciar aquest camí de baixada, indispensable per evitar els pitjors efectes de l'emergència climàtica. Però això només serà possible si els plans d'estímul econòmic, al contrari que el 2009, aquest cop s'allunyen dels combustibles fòssils.

Atès que no hi ha monitors que mesurin les emissions de CO 2 a temps real, els científics les calculen d'acord amb l'activitat econòmica i la demanda d'energia als diferents països. L'anàlisi publicada aquest dimarts cobria 69 països, 50 estats dels Estats UNits i 30 províncies xineses, regions que representen en total el 85% de la població mundial i el 97% de les emissions globals de CO 2 .

La caiguda més gran, als Estats Units

A nivell regional, l'estudi apunta a caigudes de fins a l'11% anuals en el CO 2 emès pels Estats Units, del -8,5% per a la Unió Europea comptant-hi encara el Regne Unit i del 8,7% per a l'Índia, amb un -5,6% de caiguda anual a la Xina, que encara és el primer emissor mundial de CO 2 .

De fet, si el confinament estricte aplicat pel govern xinès els dos primers mesos de l'any va fer caure en aquell període les emissions contaminants del gegant asiàtic en un 25% respecte a l'any anterior, la reobertura de l'economia xinesa ha tornat a disparar-les, tal com també demostra el fet que e ls nivells de contaminació de l'aire entre el 8 d'abril i el 8 de maig a la Xina ja hagin sigut més alts que els del mateix període de l'any passat, segons un informe fet pel Centre d'Investigació sobre Energia i Aire Net (CREA) i recollit per Efe.