L’empresa Cambridge Analytica feia manipulació a escala global

Julian Assange i Wikileaks ja tenen un altre competidor. Des de principis d’aquest any, el compte anònim de Twitter @HindsightFiles ha estat difonent documents que revelarien l’intent de manipulació electoral dut a terme a escala global a partir de les dades recollides per la companyia Cambridge Analytica (CA).

CA és l’empresa al centre de l’escàndol de captació il·legal de dades personals de fins a 87 milions d’usuaris de Facebook, segons va revelar el diari britànic The Observer el març del 2018, que va provocar el tancament posterior de la companyia.

CA era filial de la consultora política SCL Group, creada i finançada pel propietari de fons d’inversió nord-americà Robert Mercer per tal d’influir en els processos electorals dels Estats Units. Entre els membres del consell directiu de CA hi havia també Steve Bannon, exassessor polític de Donald Trump en els seus primers mesos a la Casa Blanca i impulsor de la web d’informació Breitbart News, de tendència ultraconservadora. Les dades captades dels perfils de Facebook a través de CA van ser utilitzades per influir tant en la campanya de les eleccions presidencials nord-americanes del 2016 com també en la del referèndum del Brexit, celebrat l’estiu d’aquell any.

Els documents aportarien proves de la intervenció en 68 països

Amb anterioritat, però, l’empresa va intentar influir en processos electorals de fins a 68 països amb el disseny d’anuncis i campanyes publicitàries dirigides específicament a grups d’audiència clau. Era a partir de les esmentades dades de Facebook que CA obtenia la informació necessària per fer una publicitat concreta destinada a afavorir la modificació dels comportaments electorals.

Els documents difosos a través del compte @HindsightFiles provenen de correus personals, discos durs i materials de treball de l’antiga directora de desenvolupament de negocis de CA, Brittany Kaiser. De moment ja s’han publicat dades relatives als intents de manipulació de CA en països com Malàisia, Kenya i el Brasil, però també hi ha informació sobre aspectes tan diversos com la visió dels ciutadans nord-americans de la guerra de Síria o del pacte nuclear amb l’Iran, amb la intenció d’utilitzar la informació en la campanya presidencial del 2016. Des del compte de Twitter esmentat s’ha promès que, al llarg dels pròxims mesos, es difondran desenes de milers d’arxius més relacionats o bé amb pràctiques similars de manipulació electoral o bé amb la negociació i l’elaboració de plans estratègics d’intervenció per a determinats clients.

Obert a l’abús

Arran de la nova divulgació de materials de CA, la penedida Brittany Kaiser, figura clau del documental de Netflix The great hack -sobre la cara fosca de les xarxes socials-, ha alertat a través del diari The Guardian del perill que representen per a les democràcies occidentals les activitats d’empreses com CA: “Els nostres sistemes electorals estan molt oberts a l’abús. Em fa molta por què pot passar a les eleccions dels Estats Units a finals d’any i crec que una de les poques maneres de protegir-nos és obtenir la màxima informació possible d’aquests comportaments”.

Els fins ara anònims instigadors del compte @HindsightFiles justificaven el 2 de gener el perquè de la publicació ara, gairebé dos anys després del tancament de CA, dels arxius de l’empresa. Deien: “La companyia d’anàlisi de dades SCL Group es va tancar enmig d’escàndols [que afectaven Facebook] quan es va posar en dubte el treball global de la filial Cambridge Analytica. Per evitar la confiscació de documents [i que es fessin públics], SCL va fer fallida. És el moment de publicar els fitxers”.

La informació pertany a una exanalista de la companyia, ara penedida

Brittany Kaiser va lliurar-ne alguns a la comissió d’investigació del Parlament britànic que l’abril del 2018 va abordar l’escàndol. Aleshores Kaiser va assegurar que n’hi havia milers més que demostraven “l’amplitud i la profunditat del treball”, una informació que anava molt més enllà del que “la gent creu saber sobre Cambridge Analytica”, deia en les declaracions a The Guardian.

L’acadèmica Emma Briant, especialitzada en investigar tècniques de propaganda, ha assegurat també al diari britànic que el que fins ara s’ha difós de CA només és “la punta de l’iceberg”.