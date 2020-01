Primer enfrontament entre Sanders i Warren abans de les primàries demòcrates

A aquestes alçades de la pel·lícula, qualsevol votant que hagi seguit amb una mica d'atenció la carrera demòcrata a la Casa Blanca coneix més o menys les idees darrere dels principals precandidats (potser a excepció de les del multimilionari Tom Steyer, que sembla més un comentarista de les dels altres). Pot simpatitzar amb l'esquerra de Bernie Sanders i Elizabeth Warren o amb la versió una mica més conservadora del Partit Demòcrata de Joe Biden, Pete Buttigieg i Amy Klobuchar, però és probable que si se sondegés l'entusiasme, la motivació per derrotar Donald Trump sigui més gran que la il·lusió que generen. El format i l’extensió de debats com el d'aquesta passada matinada a Iowa no ajuden, i ningú enlluerna.

El que ha estat l'últim debat televisat previ a l'inici de les primàries demòcrates arribava amb la morbositat de la ruptura d'un pacte de no agressió. Warren i Sanders, amb programes gairebé bessons, portaven mesos eludint el conflicte. Però una filtració de la senadora a CNN sembla haver enterbolit la relació. Suggereix Warren que Sanders li va dir durant una conversa privada que una dona no pot ser presidenta dels Estats Units. Això sí, no explica el context d’aquell comentari, que el senador nega haver fet. Sanders assegura que ja va defensar fa trenta anys que una dona pot ser presidenta. I Warren, que ella i Amy Klobuchar són les úniques que mai han perdut unes eleccions, al contrari que els homes que les acompanyaven a Iowa. En acabar el debat, ja sense micros oberts, Bernie Sanders i Elizabeth Warren es van creuar a l'escenari i van intercanviar una breu però tensa conversa que va començar després que ella negués estrènyer-li la ma.

Aquesta escena i el duel de versions sobre el que va dir un i l'altra va ser el més cridaner d'un debat que va reincidir en les discussions sobre els plans sanitaris divergents o les febleses i fortaleses de cadascun dels candidats per derrotar Donald Trump. Davant l'espectacle del president, la sobrietat dels contrincants demòcrates. A tres setmanes dels caucus d'Iowa, primera cita de les primàries, no hi ha encara un favorit clar. No és per falta d'idees, però per ara no s'entreveu l'antídot contra Trump.