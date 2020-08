Joe Walsh: “La majoria de republicans reconeixen en privat que no els agrada Trump”

Va arribar al Congrés a Washington el 2011 a cavall del Tea Party, el moviment populista i ultraconservador que va irrompre durant la presidència de Barack Obama i va radicalitzar el Partit Republicà. Va durar un mandat com a congressista, després va presentar el seu propi programa de ràdio fins que, a finals del 2019, en un gest quixotesc, es va postular a les primàries republicanes amb el propòsit d’arrabassar a Trump la nominació presidencial. Tot i que el va votar el 2016, i que en la seva carrera no hi han faltat declaracions polèmiques i fins i tot racistes, ara Joe Walsh (Illinois, 1961) és un convers antitrumpista que ha abandonat el partit i presideix The Bravery Project, una organització amb una única missió: evitar que Donald Trump repeteixi a la Casa Blanca.

Quin objectiu té el projecte?

Aconseguir que conservadors i republicans siguin prou valents per dir “Votaré Joe Biden” i que surtin a reclutar-ne d’altres com ells perquè facin una cosa que literalment no han fet mai: campanya pels demòcrates.

Apel·la a la valentia. ¿Hi ha por de parlar públicament en contra de Trump?

La majoria de republicans i conservadors reconeixen en privat que no els agrada Trump, n’estan farts. També la majoria dels meus antics col·legues al Congrés. He parlat amb molts i no l’aguanten. Però són covards. Tenen por.

Què va sentir dir als votants republicans mentre feia campanya a les primàries?

No puc mentir. A molts els agraden les coses que fa Trump. Vaig deixar el partit fa cinc mesos perquè s’ha convertit en un culte. No es preocupen per les idees sinó per adorar aquest home. No volen sentir dir cap mal de Trump, no creuen que digui mai cap mentida. Però també he trobat republicans que m’han dit que estan fins als collons d’ell. És esgotador! Cada dia hi ha un xou de Trump. Hi ha un gran cansament fins i tot entre els mateixos republicans.

Com explica que a les enquestes el 90% dels republicans aprovin la seva gestió?

El partit s’ha encongit dràsticament amb Trump. Molts republicans hem abandonat el partit. Però alguns s’han compromès tant amb ell que, tot i que els han estafat, els és igual, no ho volen admetre. Per a ells els demòcrates són el mal.

¿Va pensar per un moment que podia derrotar Trump o tenia un altre objectiu?

Vaig deixar tot el que estava fent, rebia amenaces de mort cada dia… Per fer una cosa així has de creure que guanyaràs. Però no soc idiota, sabia que era una batalla complicada. Hi havia un munt de votants a qui no podria convèncer. A més, el Partit Republicà va cancel·lar 22 primàries a tot el país. No havia passat mai! Era impossible guanyar.

Va votar per Trump el 2016 i ara treballa per evitar la seva reelecció. Què veu tan clar ara que no veia llavors?

Vaig votar Trump perquè no era Hillary [Clinton]. No m’agradava, el vaig criticar i fins i tot em va bloquejar a Twitter durant la campanya. Però, sap què? No era Hillary. Vaig pecar de no parar prou atenció a qui és Donald Trump. Ho hauria d’haver treballat millor. No m’havia adonat de com és d’horrible com a ésser humà. Em vaig disculpar per això.

¿Hi ha res que hagi fet Trump amb què estigui d’acord políticament?

No m’hauria presentat a les primàries si hagués estat només per una qüestió de polítiques. Jo soc un conservador i Donald Trump ha col·locat un munt de jutges conservadors i la seva administració ha fet coses bé, com eliminar regulacions o el trasllat de l’ambaixada [dels EUA] a Jerusalem. Però hi ha una cosa per damunt d’això. Trump és un mentider patològic, té aspiracions autoritàries i es creu que està per sobre de la llei. És molt perillós.

Què és el pitjor que ha fet Trump al seu país?

Ha destruït la veritat. No exagero si dic que menteix cada vegada que obre la boca. No et pots creure res del que diu el president dels Estats Units! El seu màxim llegat serà la destrucció de la veritat.

Si perd al novembre i els demòcrates controlen el Congrés, què passarà amb el Partit Republicà?

El partit està acabat. S’està desintegrant davant dels nostres ulls. Serà un partit minoritari. Som molts els conservadors que no votarem mai ningú que hagi donat suport a Trump. Serà al desert durant una llarga temporada.

I si guanya Trump? Aquest és el seu futur?

És igual. El partit es trencarà. Si guanya Trump, es convertirà encara més ràpidament en un partit minoritari. Què és el Partit Republicà? Una colla de vells blancs. Això és tot! Es moriran i el partit s’esvairà.

Dona suport a Joe Biden però no vol dir que estigui d’acord amb les seves polítiques. Què és el que tem més d’una presidència seva?

Sí, estic en desacord amb les seves polítiques, però estic esperant el moment que a Amèrica hi torni a haver debats polítics. Avui només ens barallem per Trump. El que em fa por és que l’extrema esquerra demòcrata s’apropiï de l’administració. No crec que hagi de passar, però caldrà estar atents.

¿Rep amenaces pel fet de donar suport a Joe Biden?

Contínuament. És una cosa amb la qual he de viure.