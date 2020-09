Veronika Tsapkala : “Volem que es castigui la gent que ha comès atrocitats a Bielorússia”

Membre del trio de dones opositores de Bielorússia, Veronika Tsapkala és actualment a Varsòvia per por a represàlies després de les eleccions presidencials. Tsapkala va unir forces amb Maria Kalesnikava i Svetlana Tikhanóvskaia perquè aquesta última arribés a ser presidenta. Lamenta que el frau electoral ho impedís, però no es dona per vençuda.

La Unió Europea està fent prou per Bielorússia?

Entenem la Unió Europea perquè la situació a Bielorrúsia és complicada, així com entenem que prendre decisions és difícil. Hem vist que el Parlament Europeu ha declarat Aleksandr Lukaixenko persona non grata i ha aplicat sancions personals contra ell i gent del seu entorn. Hauria d’ajudar també la gent que ha patit la repressió. Nosaltres demanem que els països europeus facin donacions per a la gent del carrer. També esperem que la UE doni suport a la repetició de les eleccions, en què tots els candidats puguin presentar-se, i demani l’alliberament dels presos polítics. Hem vist que a les presons es donen pallisses fins i tot dos cops al dia. Històries espantoses que no podem acceptar. Volem que es castigui la gent que ha comès aquestes atrocitats. Actualment tenim una petició a Change.org que volem presentar als líders europeus perquè ens ajudin. Estem intentant reunir tantes signatures com sigui possible.

Lukaixenko proposa reformar la Constitució.

Per començar, no ens el creiem. Ha estat al poder durant 26 anys i sabem com actua. Abans de les eleccions fa moltes promeses, però la seva manera d’actuar mai és transparent. Fa saber que està treballant en alguna cosa i al final acaba dient alguna frase del tipus “no m’agradaven els canvis”. Volem fer saber a la comunitat internacional que Svetlana Tikhanóvskaia és l’única presidenta legítima. La gent ja no creu més en Lukaixenko, i ell només intenta posar fi a les protestes. No parla ni dialoga. Qui va a les manifestacions pacífiques no es rendirà. Per a nosaltres, ell és el passat, no el present ni el futur.

Quin és el pla de l’oposició si aconsegueix que Lukaixenko deixi el poder?

Cal anar a pams. Primer cal que Svetlana Tikhanóvskaia sigui la presidenta del país. Ella alliberarà els presos polítics i després anunciarà la convocatòria d’unes noves eleccions presidencials en què tots els candidats puguin presentar els seus programes. La Svetlana no tenia cap programa, únicament volia unes eleccions lliures. En el meu cas, jo no em tornaria a presentar. Ho faria el meu marit, el Valery [Tsepkalo]. Ell té un programa polític molt potent; hi ha estat treballant durant molts anys. Ha estudiat diferents aspectes de països desenvolupats. Hem viatjat junts a Malàisia, Singapur, els Estats Units i diferents països de la UE. Hem après sobre l’economia, l’educació i l’assistència sanitària d’aquests països. Ara per ara l’objectiu és fer fora Lukaixenko.

¿Creu que Lukaixenko o un successor seu es tornarà a presentar a les eleccions en el futur?

No ho crec, perquè el poble bielorús ha estat patint Lukaixenko durant els últims 26 anys. No necessitem algú com ell. Estic segura que si es presentés algú del seu entorn no rebria cap suport de l’electorat. I, si algú el votés, seria un senyal d’alarma.