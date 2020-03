Mentre tothom presta atenció als afectats pel coronavirus, l'Amèrica Llatina lluita contra una altra epidèmia, la del dengue, que també està causant estralls. La malaltia va afectar el 2019 fins a 3 milions de persones, i aquest any ja n'ha infectat 155.343, més que el coronavirus a tot el món, que ha causat 121.000 malalts. La taxa de mortalitat del brot de dengue, però, és de moment més baixa que la del coronavirus: el 2019 van morir 1.539 persones, i aquest any n'ha matat 28, segons dades de l'Organització Panamericana de Salut (OPS). És la pitjor epidèmia de dengue a la regió des del 2015, quan la malaltia va infectar quasi 2,5 milions habitants.

Segons Leonardo López, investigador de l'Institut de Salut Global de Barcelona, "a més del canvi climàtic, la falta de control públic dels brots i la retallada de fons per a la sanitat a l'Argentina -on s'han registrat 748 casos de dengue des de principis d'any-, juntament amb la degradació del ministeri de Salut a secretaria, són les raons que han fet que, a més del dengue, els brots de Zika o el chikungunya, i fins i tot la febre groga, augmentin en aquests últims temps". López també parla del cas del Brasil i de la davallada dels recursos públics per a la sanitat. De fet, el Brasil és el país més afectat per l'epidèmia, seguit de Mèxic i Nicaragua.

Aigües estancades

El mosquit que transmet el dengue s'ha propagat de manera exponencial a diverses parts del món. "S'ha adaptat perfectament a la vida urbana i està molt afavorit pels problemes de sanejament d'aigua i els residus. A això s'hi suma una infraestructura sanitària dèbil als cinturons més pobres de les ciutats", diu José Luis San Martín, assessor de malalties virals de l'OPS. L'aigua estancada en neumàtics, bidons o zones amb vegetació a les àrees urbanes més pobres, on habitualment s'ha fet una urbanització ràpida sense planificar, és l'espai idoni per a la reproducció del mosquit.

La principal via per acabar amb el dengue és eliminar l'insecte, perquè no hi ha una vacuna contra la malaltia. Tot i així, el canvi climàtic és el seu gran aliat, ja que necessita calor per viure. Un estudi publicat recentment diu que l'escalfament global farà que, en sis dècades, quasi la totalitat del planeta estigui exposat al mosquit, com a mínim unes setmanes a l'any. A més, l'augment de les temperatures fa que els mosquits niïn i es reprodueixin en zones on abans no ho feien.

Els símptomes de la malaltia són la febre, forts dolors musculars i abdominals i vòmits persistents, i l'anomenat dengue greu pot arribar a ser mortal. L'Organització Mundial de la Salut afirma que afecta la majoria de països del Sud-est Asiàtic, algunes illes del Pacífic i l'Amèrica Llatina, i destaca que és una de les principals causes d'hospitalització i mort en nens i adults d'aquestes regions.

Des del 2019, el Brasil és el país més afectat per la malaltia, amb quasi 2,5 milions de persones infectades, gairebé 800 casos per cada 100.000 habitants. Després hi ha Mèxic, que n'ha registrat més de 250.000, i Nicaragua es troba en tercer lloc amb quasi 190.000 afectats. Al Paraguai, on la malaltia ha matat 46 persones i fins i tot el president, Mario Abdo Benítez, pateix la malaltia, el Senat ha aprovat una declaració d'emergència sanitària per l'epidèmia.

Gravetat a Hondures

Un dels països que més preocupen, però, és Hondures, on el 17% dels casos registrats són del dengue greu, mentre que a la majoria de països representa menys de l'1%. El dengue "ja és una malaltia endèmica a Hondures", diu Soledad Díaz, metgessa de Metges sense Fronteres sobre el terreny. "L'any passat la variació estacional de la malaltia va ser molt atípica: va aparèixer quan en teoria no ho havia de fer, i l'eficàcia dels insecticides va en descens els últims temps", afegeix Díaz. A més, considera bàsica la intervenció comunitària, sobretot als barris més pobres, i la contínua capacitació del personal de salut aprofitant qualsevol campanya, com per exemple la que van dur a terme l'any 2019 sobre salut reproductiva i sexual, que va servir també per protegir del dengue dones embarassades.

Entre les recomanacions de l'OPS per fer front a aquesta epidèmia hi ha revisar els plans d'emergència dels països, formar adequadament el personal de salut i involucrar les comunitats en activitats de control i prevenció. El tractament és senzill, no gaire car i eficaç, si s'inicia amb immediatesa.