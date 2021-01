L’equip que haurà d’apagar els focs que deixen quatre anys de Trump

L’equip de Joe Biden va aterrar ahir a la Casa Blanca i, a mesura que s’anava instal·lant als despatxos de l’ala oest, va començar a treballar amb la certesa que trobarien alguna sorpresa als calaixos. Alguna cosa que no sabien i amb la que hauran de lidiar abans de poder-se dedicar plenament a les prioritats que s’ha marcat el nou govern: covid-19, economia, justícia racial, immigració i canvi climàtic. I és que hi ha hagut una part de l’equip polític de Donald Trump -no tothom- que s’ha dedicat a retardar o fins i tot bloquejar la informació que, segons el costum en període de transició, hauria d’haver rebut el govern entrant. Fins al 23 de novembre no va arrencar oficialment la transició (el més habitual és l’endemà de les eleccions), però els nomenaments d’última hora que va fer Trump en el departament de Defensa i en l’Agència de Protecció del Mediambient, per exemple, no han permès un traspàs de poders complet i transparent en aquests camps. L’equip de Biden arriba a Washington sense ni tan sols haver rebut tota la informació sobre la gestió del govern en qüestions tan cabdals com el covid.

Tot i així, quan va prendre possessió ahir, Biden ja havia nomenat 200 persones per a càrrecs polítics i tècnics a la Casa Blanca, i havia escollit també 44 dels alts càrrecs més importants (els que requereixen confirmació del Senat), una xifra el doble d’alta del que és habitual el primer dia d’anteriors administracions. Els nous secretaris d’Estat, Anthony Blinken; de Seguretat Interior, Alejandor Mayorkas; de Defensa, Lloyd Austin; i del Tresor, Janet Yellen, ja havien passat pel Senat el dia abans per poder ser confirmats en el càrrec i posar-se a treballar com més aviat millor.

D’entre els que no requereixen confirmació al Senat, la mà dreta de Biden i lloc més important de la nova Casa Blanca, el cap de gabinet Ron Klain, també va posar fil a l’agulla des del primer minut. Klain ja va ser cap de gabinet de Biden quan era vicepresiden d’Obama, i també va ser cap de gabinet del vicepresident Al Gore. Una experiència política que caracteritza també molts dels altres membres del govern Biden i que ha permès al seu equip superar la cursa d’obstacles en què s’ha convertit el període de transició, a causa d’un president que encara avui segueix sense concedir la victòria al nou president. Experiència al govern i a les cambres legislatives, que han posat a treballar de seguida, amb reunions amb membres dels dos partits al Congrés per aconseguir suports al pla d’estímul contra la pandèmia del nou president.

“Sobre les bombes sorpresa [que el nou govern es pot trobar als calaixos de la Casa Blanca] hi ha la retirada de tropes de l’Afganistan, o informacions que no tenen sobre el virus, com la que es va saber fa pocs dies: que el govern ha facilitat totes les dosis comprades per ser utilitzades sense guardar-ne suficients per a la segona tanda que ha d’administrar-se en un determinat moment”, explica Martha Kumar, especialista en transicions presidencials de la Universitat Towson.

Kumar recorda que Biden pot fer servir ara la llei de revisió congressual que permet a un govern entrant portar al Senat les normes que l’anterior administració ha aprovat en els últims dies perquè siguin derogades, cosa que ara seria possible per la majoria en aquesta cambra que els dona el poder de desempat de la vicepresidenta Kamala Harris. Trump va fer servir aquest poder per derogar 18 normes anteriors a ell, tot i que fins a aquell moment aquesta prerrogativa del nou president només s’havia fet servir una vegada.

Més dones al govern

Biden arrenca la seva presidència amb un nivell de suport del 57%, segons l’última enquesta de Gallup, que diu també que el 68% dels nord-americans aproven la manera com ha gestionat la transició. El seu nivell de suport supera el que tenia Trump a l’arribar a la Casa Blanca (40%) però està per sota del d’altres presidents quan van ser investits, amb el màxim suport per a Obama amb un 78%.

El seu serà el govern més divers: el primer secretari de Defensa negre, el primer secretari de Seguretat Interior hispà (responsable d’afers migratoris), la primera indígena secretària d’Interior (responsable de temes indis) o la primera dona secretària del Tresor. En general, és un govern amb més presència femenina. Una prova d’això és que tot l’equip de comunicació de la nova Casa Blanca està format per dones. Alhora, hi ha alguns càrrecs de nova creació que deixen clares les prioritats del nou executiu, com el seu assessor especial per al covid-19, que serà Anthony Fauci, i el nou coordinador del dispositiu per a la pandèmia, Jeffrey Zients, a més de la seva consellera sobre clima, Gina McCarthy, i l’enviat especial o tsar del clima, John Kerry, centrats en la lluita contra la crisi climàtica.

També el web de la Casa Blanca es va renovar completament ahir i va recuperar fins i tot la versió clonada en castellà, que havia desaparegut fa quatre anys quan va ser investit Donald Trump. I després de tot un mandat de parlar d’ingerències en la política nord-americana perpetrades per hac kers russos, iranians o xinesos, a la nova web de la seu presidencial s’hi amaga un missatge dirigit als experts tecnològics que siguin capaços de trobar-lo i llegir-lo: “Et necessitem per reconstruir-nos millor”.