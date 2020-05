Un jutjat decreta el confinament en un estat del Brasil per la saturació hospitalària

Al Brasil de Bolsonaro, per primer cop des que hi va arribar el coronavirus, un estat ha decretat el confinament total. El Tribunal de Difusió i Interessos Col·lectius de Maranhão ha avalat l'aplicació durant deu dies de mesures per restringir moviments als residents de l'àrea metropolitana de la capital, São Luís, al·legant que el sistema sanitari està saturat i no té prou capacitat per atendre més malalts greus. Aquest estat, amb una població de poc menys de set milions d'habitants, suma més de 4.500 positius i 271 morts dels 7.200 que s'han certificat a tot el país, amb una població de 212 milions.

El bloqueig de Maranhão ha entrat en vigor aquest dimarts a la capital i als municipis de Paço do Lumiar, São José de Ribamar i Raposa, i permet mantenir tota activitat econòmica i el trànsit de persones i vehicles si són essencials. La policia s'ha desplegat per l'àrea metropolitana i en controls mòbils demana als conductors que circulen per les carreteres si disposen del document que els autoritza a fer el viatge, indispensable segons l'ordre judicial.

La sentència que avala el bloqueig assenyala que les mesures de distància física que s'implementaven "estan resultant poc efectives per contenir la propagació del virus que causa el covid-19" i per això exigeix al governador mesures més intenses per evitar un col·lapse del sistema públic de salut, que a la capital ja és evident, amb la capacitat màxima dels llits d'UCI assolida.