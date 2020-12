Els EUA acorden el pla de 900.000 milions de dòlars contra la pandèmia

El Congrés dels Estats Units aprovarà previsiblement aquest dilluns un pla d'ajudes per valor de 900.000 milions de dòlars (uns 740.000 milions d'euros) amb l'objectiu de reimpulsar l'economia del país davant els efectes de la pandèmia de covid-19. Els líders demòcrates i republicans tant de la Cambra de Representants com del Senat van arribar a un acord sobre aquestes mesures diumenge a la nit, després d'un cap de setmana d'intenses negociacions. Les dues cambres votaran el document aquest dilluns i amb tota probabilitat l'aprovaran per àmplia majoria.

Entre altres mesures, el paquet preveu destinar 166.000 milions de dòlars a ajudes directes als ciutadans: tots els adults que cobrin menys de 75.000 dòlars anuals (uns 61.000 euros) rebran un xec de 600 dòlars (491 euros), i un altre d'igual per cada menor a càrrec seu. Les persones que ingressin entre 75.000 i 99.000 dòlars a l'any rebran quantitats inferiors, que s'aniran reduint a mesura que s'incrementi el salari.

També està previst que els aturats puguin veure augmentar els ingressos en 300 dòlars setmanal (245 euros) durant onze setmanes. Així mateix, es destinaran 25.000 milions de dòlars (més de 20.000 milions d'euros) a ajudar a pagar el lloguer a persones amb dificultats econòmiques i s'allargarà fins al 31 de gener la prohibició de fer desnonaments, que estava vigent des del setembre però que s'acabava a final d'any.

Per la seva banda, les petites i mitjanes empreses que hagin patit més durament l'impacte de la pandèmia tindran a la seva disposició un fons de 12.000 milions de dòlars (gairebé 10.000 milions d'euros), i també s'ha previst una partida de 82.000 milions (67.000 milions d'euros) en ajudes per a l'escola primària.

També rebran ajudes empreses de sectors especialment afectats per la crisi, com les aerolínies (15.000 milions) i els cinemes, teatres i equipaments culturals (15.000 milions més).

El paquet d'estímuls a l'economia preveu destinar 30.000 milions de dòlars (uns 25.000 milions d'euros) a facilitar la distribució de vacunes contra el covid-19 i l'adquisició per part de persones amb pocs recursos.

El segon més alt de la història

El Congrés ja havia aprovat un pla semblant al març, just al principi de la pandèmia, però moltes de les mesures que s'hi preveien ja s'havien esgotat o estaven a punt de fer-ho. Aquell paquet d'estímuls va ser el més important de la història del país, amb 2,3 bilions de dòlars, i el que s'ha pactat aquest cap de setmana ocupa el segon lloc. De totes maneres, algunes de les mesures aprovades fa nou mesos ara s'han rebaixat: és el cas dels xecs d'ajudes als ciutadans i als aturats, que s'han reduït a la meitat. En canvi, s'hi inclouen noves mesures, com les ajudes al sector cultural.

"Finalment hem aconseguit l'acord entre els dos partits que el país necessitava", va destacar el líder republicà al Senat, Mitch McConnell, en el moment d'anunciar el pacte. Tot i així, el líder demòcrata a la cambra, Chuck Schumer, va advertir que "qui pensi que aquesta llei és suficient no sap què està passant als Estats Units", i es va comprometre a treballar per tirar endavant un nou paquet d'ajudes a partir del 20 de gener, quan Joe Biden ja sigui a la Casa Blanca. Biden, de fet, va saludar l'aprovació de les mesures però va demanar al Congrés que plantegés nous plans d'estímul de l'economia perquè ell els signi un cop sigui president. "El meu missatge a tothom que està patint ara mateix és que l'ajuda ja arriba", va dir el president electe en un comunicat.

Un cop aprovada a la Cambra de Representants i al Senat, la llei requerirà la signatura del president Donald Trump per entrar en vigor, però la Casa Blanca ja ha anunciat que no hi posarà cap trava.

La pandèmia, disparada

Les noves mesures econòmiques arriben en un moment crític als Estats Units pel que fa a l'impacte del covid-19 sobre la salut. La xifres diàries de nous contagis i de morts han arribat en les últimes setmanes als valors més alts des del principi de la pandèmia, i ja s'han acumulat gairebé 17,9 milions de casos i 317.800 defuncions, més que a cap altre país del món.