Aishli Babbitt: la veterana de guerra pro Trump que va morir d’un tret en l’assalt al Capitoli

“Salvem la República”, “La tempesta és la gent” o “Res no ens aturarà” són alguns dels últims retuits d’Aishli Babbitt abans d’assaltar el Capitoli. Feia dies que piulava missatges en aquest sentit –també en contra de l’obligació de posar-se mascareta i a favor de l’alliberament de Julien Assange– i compartia arengues conspiranoiques del president dels Estats Units, Donald Trump, contra la legitimat dels resultats de les últimes eleccions estatunidenques.

Nothing will stop us... they can try and try and try but the storm is here and it is descending upon DC in less than 24 hours... dark to light!