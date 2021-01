"Va ser una broma": el Black Lives Matter s'indigna per la resposta policial al Capitoli

Johnetta Elzie va ser maltractada per la policia quan protestava contra l’assassinat per part d’una policia d’un adolescent negre a Ferguson (Missouri) fa diversos anys. La Johnetta tampoc no oblida com un grup d'agents van apuntar amb rifles dones negres que empenyien cotxets amb nens petits, les van maleir i els hi van fer donar la volta. Durant tot aquest estiu s'han vist escenes similars: agents de policia contestant amb violència i agressivitat desenes de manifestants del Black Lives Matter i, sovint, utilitzant porres i agents químics per dispersar multituds.

El que la senyora Elzie va veure a la televisió dimecres a la tarda la va enfurismar: una multitud de partidaris de Trump, blancs en la seva majoria, van atacar oficials de policia i van fer el vàndal pel Capitoli dels Estats Units mentre els oficials, després d’haver oposat inicialment la seva resistència, majoritàriament es van quedar sense fer res. Alguns agents van separar barricades, altres van mantenir les portes obertes i, fins i tot, es va veure en un vídeo que un oficial va escortar una dona mentre sortia tranquil·lament de l'edifici. "Va ser una broma", diu Johnetta Elzie. "Vull dir, ni tan sols van pessigar la gent blanca. Ni tan sols era com una disputa familiar. En una disputa familiar, almenys es pot pegar a la germana o alguna cosa semblant. Allò no va ser ni això".

No és l'única que ho pensa. Activistes del Black Lives Matter de tot el país han expressat la seva indignació. Asseguren que els agents van respondre de manera tèbia als manifestants blancs i van subratllar el contrast amb les tàctiques agressives que ells han patit durant anys: oficials antiavalots molt protegits, l’ús de gasos lacrimògens, bales de goma i porres. També han recordat el sistema de justícia desigual del país. L’actitud de la policia al Capitoli, defensen, va donar encara més credibilitat a la seva insistència en apuntar que les persones negres són menyspreades i considerades inherentment perilloses.

Dijous a la tarda, en un discurs nacional, el president electe, Joe Biden, va reconèixer el tracte aparentment diferent i va explicar que havia rebut un missatge de text de la seva neta que qüestionava la resposta de la policia al Capitoli. "Em va dir: «Avi, això no és just. Ningú no em pot dir que si els manifestants haguessin sigut un grup del Black Lives Matter no haurien sigut tractats de manera molt, molt diferent a la multitud de brètols que van assaltar el Capitoli»", va dir Biden, que hi va afegir: "El pitjor és que és cert. I és inacceptable. Totalment inacceptable".

Els activistes negres també assenyalen que, quan han planejat protestes, poques vegades ha semblat que la policia estigués mal preparada. Aquesta setmana, per exemple, tropes de la Guàrdia Nacional van baixar a Kenosha (Washington) i van posar tanques metàl·liques al voltant del palau judicial de la ciutat el dia abans que un fiscal anunciés que no es presentaria cap càrrec contra un agent que havia disparat a un home, Jacob Blake, diverses vegades l'estiu passat.

I l'endemà de les eleccions presidencials del novembre centenars d'activistes van fer una marxa pels carrers de Minneapolis per reclamar la fi de la brutalitat policial. El grup, que tenia un esperit pacífic i que incloïa pares i fills, finalment va marxar cap a una carretera interestatal. El pla era caminar fins a la següent sortida, cosa per a la qual només haurien d’haver trigat uns 15 minuts, va dir Sam Martínez, un dels organitzadors. En canvi, la policia estatal va envoltar el grup mentre era a la carretera i va exigir que tothom s’assegués per ser arrestat. "És un clar exemple de com d'injust és realment aquest sistema", va dir Martínez assenyalant la disparitat entre els centenars d'arrestos a la carretera i el grapat d'arrestos al Capitoli. "Si haguéssim sigut nosaltres hi hauria hagut moltes més víctimes".

Clam contra el racisme

La protesta a la carretera de Minneapolis va tenir lloc mesos després que els agents de la policia de la ciutat matessin George Floyd, fet que va provocar protestes generalitzades contra el racisme sistèmic. Enmig de les manifestacions caòtiques dels dies posteriors a l'assassinat, la policia es va retirar de la seu del recinte policial, cosa que va permetre als manifestants baixar-hi i cremar-la.

Però fins i tot això no és comparable amb el que va passar dimecres al Capitoli, assegura Jeremiah Ellison, regidor de la ciutat de Minneapolis. Els dies previs a la crema del recinte la policia havia estat disparant bales de goma i gasos lacrimògens contra els manifestants. "Crec que la policia considera un manifestant d'esquerres amb màscara antigàs més perillós que un manifestant de dretes amb un rifle semiautomàtic", conclou Ellison.

