Els EUA s'enfronten a "un nou Pearl Harbor" amb escassetat "generalitzada" de material

Per prosaica que pugui resultar la comparació, és pertinent. Algú va escriure a les xarxes socials que l'absència d'un confinament de tot el país és com "obrir en una piscina una secció per orinar". A la piscina anomenada Estats Units, nou dels cinquanta estats són avui aquesta secció. Nou governadors no han ordenat cap tipus de restricció als moviments de la població. I això que el comissionat de Salut Pública, Jerome Adams, va advertir diumenge a la nit que aquesta setmana els nord-americans viuran "un moment Pearl Harbor, el nostre 11 de setembre". Dos dels moments més tràgics de la seva història com a comparativa per a un país que ronda els 10.000 morts pel covid-19 i que ha confirmat prop de 340.000 positius.

"Serà el moment més dur per a molts nord-americans en tota la seva vida", assegurava Adams, que ha subratllat que "tothom ha de fer la seva part" per doblegar la corba ascendent de casos als Estats Units. Un estudi de la Universitat de Texas apunta l'alta probabilitat que el virus s'estengui pel 72% dels comtats dels Estats Units en què viu el 94% de la població.

L'escassetat de tests –Donald Trump va assegurar també diumenge que s'han practicat 1.670.000 proves– continua sent un dels principals obstacles. No només a l'hora de localitzar focus i poder prendre decisions amb informació real, sinó també per a la correcta gestió hospitalària de l'escàs material disponible. L'estudi d'aquesta universitat assumeix que les estadístiques només recullen un 10% dels contagis reals.

Sense material protector

El país entra en la fase més fosca d'aquesta crisi amb mitjans precaris. L'Inspector General de Salut ha publicat aquest dilluns un informe alarmant. A partir de les dades recollides en 323 hospitals entre el 23 i el 27 de març, apunta que, amb l'onada de contagis més gran encara per arribar, tres de cada quatre centres ja tractava llavors malalts de covid-19. L'informe alerta de la "greu" escassetat de tests i de la "generalitzada" falta de material de protecció per a l'equip sanitari, cosa que "posa en risc el personal i els pacients". Una investigació de l'agència AP va trobar que fins a mitjans de març el govern federal no va començar a comprar material fonamental com mascaretes amb filtre o respiradors. A més, part del material emmagatzemat per a urgències es troba caducat o en mal estat.

La falta de tests i la lentitud a l'hora de conèixer els diagnòstics –més d'una setmana– impliquen que els hospitals hagin de tenir ocupats els llits durant més temps del necessari amb pacients que esperen la confirmació de les proves. Per tant, que el personal mèdic hagi de fer ús dels equips de protecció i els gasti amb malalts que podrien no estar infectats. "Estem tirant per la finestra les nostres millors pràctiques d'ús del material de protecció de personal", admet en l'informe l'administrador d'un hospital a Texas. A través de les xarxes socials, Jamie Coleman, cirurgiana a Colorado, escrivia dissabte que al seu hospital l'equipació de protecció "s'ha esgotat".

L'informe recull, a més, l'estrès i el cansament del personal. "No he vist mai un nivell d'ansietat semblant", apunta el gestor d'un hospital que, com els de la resta, presta testimoni anònim. "Senten que estan en guerra", apunta un altre. "Mor gent de 30, 40, 50 anys. Això és un dany emocional enorme".

Per si fos poca càrrega, alguns hospitals han amenaçat amb l'acomiadament dels treballadors que facin públiques les seves queixes. Especialment a Nova York, epicentre de l'epidèmia als Estats Units. Però no només. L'agència de notícies Bloomberg recull, per exemple, el cas de Ming Lin, metge d'urgències en un hospital de l'estat de Washington, acomiadat després de concedir una entrevista a un diari de Seattle. "Els hospitals estan emmordassant infermeres i altres treballadors sanitaris per preservar la seva imatge", ha afirmat la portaveu de l'Associació Estatal d'Infermeres de Washington.

Tot i que reconeix que "per ara" al seu hospital de Nova York disposen del material necessari per a la seva protecció, el doctor Dhruw Khullar admet a la revista The New Yorker estar "preocupat per la por constant que un pacient que en altres circumstàncies s'hauria salvat" en aquestes circumstàncies "pugui arribar a morir". Només al seu departament, "més d'una desena de metges han emmalaltit". Cada cop que visita un pacient de covid-19, al doctor Khullar l'acompanya un col·lega al qual entrena perquè si fa falta "ocupi" el lloc si ell cau "malalt".