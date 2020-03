Els Estats Units superen la Xina com a focus d'infecció del coronavirus

Les pitjors previsions s'han complert i els Estats Units ja són el focus principal de la pandèmia de Covid-19 després de superar els casos positius de la Xina i Itàlia. La Universitat Johns Hopkins, que està fent un seguiment de l'afectació a tot el món, calcula que al país de Donald Trump n'hi ha més de 85.000 i que els morts superen els 1.200. L'OMS ja havia alertat que la falta de mesures restrictives a tot el país, el tercer en població amb 320 milions d'habitants, el convertiria en una potencial incubadora del coronavirus.

Nova York és l'epicentre del brot, amb 71.00 contagis i 290 defuncions. En una jornada negra, els pacients hospitalitzats en aquest estat han pujat un 40% i els professionals sanitaris insisteixen en la falta de respiradors i llits en les unitats de cures intensives. Les altres zones amb alta taxa de mortalitat són l'estat de Washington, amb 100 morts, i Nova Jersey –estat veí de Nova York–, amb 63 morts.

Però a Donald Trump no el convencen ni les xifres de la crisi sanitària per canviar la seva previsió de tornar a "obrir el país" el 12 d'abril per mitigar les repercussions econòmiques, que ja són de proporcions gegants amb un degoteig constant dels treballadors que es queden sense feina. El president ha anunciat que la setmana vinent relaxarà les mesures de confinament als estats on no s'han detectat molts contagis alhora que ha criticat la gestió que estan fent els governadors dels estats més afectats.

Però si Trump ha sigut erràtic en la gestió del brot, que va començar negant, també ho és la seva relació amb la Xina. El president s'ha referit en diverses ocasions al coronavirus com el "virus xinès" però aquesta matinada, després d'haver participat en la conferència online del G-20, Trump i el president xinès, Xi Jinping, han mantingut una conversa telefònica en privat en un ambient cordial. Si més no, el nord-americà ha assegurat posteriorment que creu que "la Xina ha desenvolupat una sòlida comprensió del virus". En un missatge a Twitter, Trump ha assegurat que els dos països "treballen junts" i ha acabat exclamant: "Molt de respecte!"

Just finished a very good conversation with President Xi of China. Discussed in great detail the CoronaVirus that is ravaging large parts of our Planet. China has been through much & has developed a strong understanding of the Virus. We are working closely together. Much respect!