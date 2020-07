Els Estats Units retiraran gairebé 12.000 soldats d'Alemanya

El secretari de Defensa dels Estats Units, Mark Esper, ha informat aquest dimecres que retiraran 11.900 militars de l'exèrcit estatunidenc d'Alemanya. D'aquests, 5.600 seran reubicats en altres països de l'OTAN, principalment a Bèlgica –on traslladaran la seu de les forces dels EUA a Europa, actualment a la ciutat alemanya de Stuttgart– i a Itàlia –per reforçar la seva presència de tropes a prop del mar Negre–, i els altres 6.400 tornaran als Estats Units, malgrat que molts formaran part de desplegaments rotatius arreu d'Europa. Que gairebé la meitat dels efectius siguin desplaçats a altres països d'Europa també s'explica per les intencions de Washington de no cedir terreny davant Rússia.

Esper ha admès que la mesura costarà milers de milions de dòlars i que la retirada total no es completarà fins d'aquí uns anys, de manera que un canvi de govern a la Casa Blanca després de les eleccions del novembre podria paralitzar el projecte.

La mesura ja va ser anunciada pel president Donald Trump a mitjans del mes passat, quan va retreure a Alemanya "la insuficient despesa en defensa" de l'executiu d'Angela Merkel, alhora que acusava el país teutó d'aprofitar-se dels Estats Units en qüestions comercials. En declaracions davant la premsa a la Casa Blanca, Trump va titllar Alemanya de "morosa" per destinar menys d'un 2% del PIB a defensa, llindar estipulat per l'OTAN. "Alemanya deu milers de milions a l'OTAN, per què hi hauríem de deixar les nostres tropes?", va dir el díscol president i magnat.

Els Estats Units tenen desplegats actualment uns 52.000 efectius a les bases alemanyes, dels quals 34.500 són soldats en actiu i la resta són empleats civils del departament de Defensa. De fet, Alemanya és el país d'Europa amb més tropes dels Estats Units, seguit d'Itàlia, el Regne Unit i Espanya.