Més de 100 morts en una massacre a Etiòpia

Més de 100 persones han mort aquest dimecres en un atac armat a la regió de Benishangul-Gumuz, a l'oest d'Etiòpia. Els fets, que no tenen cap relació directa amb la guerra que afecta la regió de Tigre des de principis de novembre, s'emmarquen en el conflicte interètnic que afecta el país, i especialment aquesta regió, des de fa mesos.

Segons Amnistia Internacional (AI), l'objectiu de l'atac han sigut membres de les minories ètniques amhara, oromo i shinasha de diverses poblacions de Benishangul-Gumuz, a l'entorn de la ciutat de Meketel. Tot i que l'entitat no ho ha pogut verificar de manera independent, sí que ha pogut parlar amb cinc testimonis dels fets i amb un alt càrrec del districte de Bulen que coincideixen en assenyalar com a autors de l'assalt membres de l'ètnia gumuz, majoritària a la zona. Segons aquestes fonts, un grup d'homes armats ha calat foc a diverses cases i ha apunyalat i disparat a diverses persones. Fins ara s'ha confirmat la mort de més de 100 persones, però segons AI encara hi ha "dotzenes" de cadàvers no comptabilitzats i cases en flames, per la qual cosa és molt probable que el nombre de morts pugi encara molt més. L'atac ha començat al voltant de les 5 h de la matinada i s'ha allargat fins al migdia.

En declaracions a Efe, Beyene Melese, portaveu de l'executiu regional, ha atribuït l'atac a "elements contraris a la pau", mentre que el Partit de la Prosperitat de Benishangul-Gumuz, que governa la regió, ha condemnat en un comunicat "les atrocitats comeses" per "bandits armats".

Conflictes ètnics

Els fets han tingut lloc tot just l'endemà que el primer ministre d'Etiòpia, Abiy Ahmed, visités Meketel amb l'objectiu, precisament, d'abordar amb les autoritats de la zona la multiplicació d'actes de violència contra les minories ètniques que ha viscut la zona durant els últims mesos. Al setembre membres de la comunitat gumuz van matar com a mínim 45 persones de les ètnies amhara i agew en diversos assalts, i al novembre un atac contra un autobús va provocar 34 víctimes més d'aquestes dues comunitats. Segons AI, els gumuz consideren "colons" els membres d'altres ètnies que viuen a la seva regió. Els atacs contra els amhares, però, no són exclusius d'aquesta regió: l'1 de novembre, 54 membres d'aquesta comunitat van ser assassinats a la regió d'Oromia per membres de l'ètnia oromo. També a la guerra de Tigre s'han denunciat atacs de caràcter ètnic, tant de tigrinyes contra amhares com a la inversa.

Segons la Comissió Etíop per als Drets Humans (EHRC, en anglès), quan s'ha produït l'atac d'aquest dimecres "la policia i les forces de defensa assignades a la protecció d'aquesta àrea no hi eren presents" a causa de la visita d'Abiy a la zona el dia abans. "No està clar per què tot el personal de seguretat havia rebut instrucció per retirar-se de la zona en nom de la seguretat de les autoritats visitants", assenyala en un comunicat aquest organisme independent de defensa dels drets humans.

En opinió d'Amnistia Internacional, aquest "brutal atac subratlla la necessitat urgent que el govern etíop actuï per aturar la violència contra les minories ètniques" al país.