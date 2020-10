El govern holandès vol regular l'eutanàsia per als menors de 12 anys

El govern dels Països Baixos vol introduir una modificació legal que permeti practicar l'eutanàsia als menors de dotze anys. El ministre de Sanitat, el democristià Hugo de Jonge, va enviar aquest dimarts una carta al Parlament en què explica que els quatre partits que formen la coalició de govern (els liberals del VVD, la Crida Democristiana, els progressistes de D66 i la Unió Cristiana) han arribat a un acord per "oferir més garanties legals als metges que, en base als seus estàndards professionals, procedeixin a acabar amb la vida d'un nen d'entre un i dotze anys", segons recull Efe.

La legislació holandesa ja preveu l'eutanàsia per als adults, per als menors de més de 12 anys (amb consentiment explícit tant del pacient com dels pares) i per a infants de menys d'un any, amb consentiment patern, però és il·legal practicar l'eutanàsia a persones d'entre 1 i 12 anys. Segons el govern, aquesta modificació legal afectarà cada any entre cinc i deu nens "amb malalties terminals que agonitzen sense esperança i amb un patiment insuportable".

En la seva missiva, De Jonge informava que els quatre partits del govern, malgrat les seves diferències ideològiques, havien negociat, juntament amb la fiscalia i altres grups professionals, un esquema legal que protegeixi "el personal sanitari, els pares i els drets dels nens". El Parlament neerlandès té previst debatre aquest dijous les qüestions mèdiques i ètiques d'aquesta qüestió amb el govern.

L'any passat, en un informe sobre la qüestió, els pediatres holandesos es van mostrar favorables a ampliar la possibilitat d'aplicar l'eutanàsia als menors de dotze anys. La majoria del Parlament (incloent-hi el VVC i el D66) van donar suport a aquesta opció, però el govern, format també per dos partits conservadors, va demanar més temps per tal de debatre internament la qüestió abans de posicionar-se, com finalment va fer aquest dimarts.