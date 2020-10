D’experiment neoliberal a referent democràtic

Els resultats del plebiscit sobre la reforma constitucional a Xile mostren un sorprenent consens ciutadà per girar full d’un passat que ha estat un llast per al seu desenvolupament. Difícilment el plebiscit s’hauria produït sense les protestes de fa un any i la seva violenta repressió, que van fer estremir els fonaments del sistema i van fer esclatar el descontentament de la població amb una classe política que ha continuat aliena a les seves dificultats, més atenta a la marca del país que al progrés social. Acabar amb l’experiment neoliberal de l’anomenada “Constitució de Pinochet” ha estat un acte de catarsi nacional per alliberar-se d’un passat que va deixar una esquerda entre vencedors i vençuts i tota una generació traumatitzada per la brutal repressió durant els anys més negres de la dictadura. La nova assemblea constituent, elegida directament pel poble i, per primera vegada en la història, de composició paritària de gènere, té la missió d’enterrar l’experiment neoliberal i convertir-se en un nou referent de procés democràtic inclusiu.