L'expresident fugat de Nissan acusa l'empresa de fer-lo caure per evitar una integració més gran amb Renault

L'equip legal de l'expresident de Nissan fugat al Líban, Carlos Ghosn, ha acusat la multinacional automobilística japonesa de crear una causa judicial falsa contra ell amb l'objectiu de derrocar-lo per aturar els plans d'integració de Nissan i el fabricant francès Renault.

El text publicat pels advocats del directiu considera que les acusacions de Nissan contra ell són "una perversió de la veritat". D'aquesta manera, Ghosn, que compareixerà aquest dimecres en roda de premsa, respon el comunicat emès per Nissan poc després de la seva fugida al Líban. La companyia japonesa va qualificar la seva conducta d'"extremadament lamentable" i va assegurar que l'empresa havia descobert "nombrosos actes de mala conducta de Ghosn gràcies a una investigació sòlida i exhaustiva".

No obstant, segons Ghosn, aquesta investigació no va ser independent, ja que va ser encarregada a la firma legal Latham & Watkins, que anteriorment havia cobrat com a assessora de Nissan en temes legals. Així doncs, els assessors jurídics de Ghosn apunten que és víctima d'un "complot" intern de Nissan per evitar un procés d'integració que posaria en perill la independència del fabricant de cotxes, una de les marques japoneses més emblemàtiques del món.

Ghosn, que té la triple nacionalitat libanesa, brasilera i francesa, es va fugar del Japó d'amagat de les autoritats d'aquell país i va arribar a Beirut el 30 de desembre. L'expresident de Nissan, destituït el novembre del 2018, va assegurar en un altre comunicat que s'havia escapat del Japó per evitar ser jutjat per un sistema que no respecta la presumpció d'innocència.

El directiu estava en llibertat sota fiança a Tòquio a l'espera de ser jutjat i tenia prohibit abandonar el país asiàtic mentre durés el procés. La fiscalia japonesa l'acusa d'haver-se apropiat indegudament de 82 milions d'euros en retribucions de l'empresa, càrrecs pels quals li demanava una pena de deu anys de presó. Fins que el van acomiadar, Ghosn presidia l'aliança entre Nissan, Renault i Mitsubishi.