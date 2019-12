L'expresident pakistanès Pervez Musharraf, condemnat a mort per traïció

Un tribunal especial del Pakistan ha condemnat a mort l'expresident Pervez Musharraf per traïció i subversió de la Constitució. "Pervez Musharraf ha estat declarat culpable de l'article 6 per violació de la Constitució del Pakistan", va dir a Reuters un representant, Salman Nadeem. El judici de traïció contra Musharraf va començar el 2014 per haver imposat l'estat d'emergència i suspès la Constitució el 3 de novembre del 2007.

El març del 2007 es va precipitar la crisi per l'intent de Musharraf de suspendre el jutge principal de la Cort Suprema, Iftikhar Muhammad Chaudhry, una mesura que el Tribunal Suprem va considerar després il·legal. L'intent va provocar protestes generalitzades d'advocats a tot el país, als quals se'ls van unir posteriorment partits polítics i altres grups.

Musharraf va arribar al poder amb un cop militar el 1999, i va governar el Pakistan durant nou anys abans de ser deposat quan el seu partit polític va ser encaminat a les eleccions generals. Els militars han governat el Pakistan la meitat dels seus 72 anys d'història.