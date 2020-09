Un alt càrrec de l'extrema dreta alemanya, destituït per haver proposat gasejar refugiats

El partit d'ultradreta Alternativa per a Alemanya (AfD) ha acomiadat l'exportaveu del seu grup parlamentari al Bundestag (cambra baixa), Christian Lüth, per haver dit que caldria afusellar o gasejar refugiats. Lüth ja estava suspès de les seves funcions des de feia mesos per successius escàndols. L'últim, però, és la gota que ha fet vessar el got. El grup parlamentari d'Alternativa per a Alemanya –que és la tercera força del Bundestag darrere del bloc governamental conservador i els seus socis socialdemòcrates– ha decidit rescindir-li el contracte. Aquest cop les seves declaracions han superat els límits.



"Com més refugiats entrin a Alemanya, millor li anirà a l'AfD [Alternativa per a Alemanya]. Després podem disparar contra ells. Això no és cap problema. O gasejar-los, com vulguis. Tant me fa".

Això és el que va dir el portaveu del grup parlamentari durant un sopar el febrer passat a Berlín amb la youtuber Lisa Licentia, molt coneguda a les xarxes socials per la seva ideologia d'extrema dreta. La conversa va ser gravada amb càmera oculta per un equip d'investigació de la cadena de televisió ProSieben. "Com pitjor li vagi a Alemanya, millor ens anirà a nosaltres. Tot això és naturalment una merda, i també per als nostres fills. Però ens unirà més. Com més migrants vinguin, més conflictes socials hi haurà, i la gent reaccionarà més a favor nostre", també diu Lüth en la conversa.



La direcció d'Alternativa per a Alemanya ha comunicat la destitució del portaveu sense esmentar-ne les raons. Anteriorment Lüth ja havia fet declaracions molt polèmiques, fins i tot sent portaveu del Bundestag, i presumia sovint a les xarxes socials de ser un feixista. Malgrat això, el president honorari del partit i cap del seu grup parlamentari, Alexander Gauland, sempre li havia donat suport fins ara.



Alternativa per a Alemanya és la primera força de l'oposició al Bundestag des del 2017, amb escons en tots els lands i també a l'Eurocambra. Actualment els sondejos la situen amb un 9% del suport electoral.