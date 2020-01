Els dos bàndols de Líbia acosten posicions però acaben la cimera sense l'alto el foc definitiu

Després d'unes vuit hores de reunió, la cimera convocada a Moscou per reobrir el diàleg entre les dues faccions que es disputen el territori a Líbia ha acabat aquesta tarda de dilluns sense un acord formal per imposar un alto el foc indefinit. El govern de Trípoli, reconegut per l'ONU i liderat per Fayez al-Sarraj, ha signat la declaració de cessament d'hostilitats, però el mariscal Khalifa Haftar, que encapçala el govern paral·lel situat a la ciutat de Tubruq, a l’est del país, ha demanat més temps, fins demà dimarts al matí, per prendre una decisió.

La declaració sobre la taula comprometria les dues parts a un "respecte incondicional" de l'alto el foc declarat ja ahir diumenge, tot i que les dues faccions acusen l'altra d'haver-lo trencat ja aquest dilluns. A més, obligaria tant el govern com els rebels a garantir l'accés i el repartiment de l'ajuda humanitària a la població.

Tant l'alto el foc com la cimera, que intenten buscar una sortida al conflicte que manté Líbia sumida en el caos i la violència des de la caiguda de Muammar al-Gaddafi el 2011, han sigut afavorits per Rússia i Turquia, països que donen suport a bàndols oposats en aquest conflicte. De fet, els dos rivals, Al-Sarraj i Haftar, no s'han vist ni han parlat directament en cap moment, i les converses han hagut de dur-se a terme amb la intermediació dels ministres d'Exteriors i de Defensa russos i turcs.

El document d'alto el foc indefinit, que obriria la porta a un diàleg més a fons, ha sigut signat per Fayez al-Sarraj i pel president del Consell Suprem de l'Estat libi, Jaled Al Mashri, segons ha explicat a la premsa després de la reunió el ministre rus d'Afers Estrangers, Sergei Lavrov.

"Haftar i el president del Parlament de Tubruk, Aguila Saleh, valoren positivament el document però han demanat una mica més de temps, fins demà al matí, per decidir si el signen", ha dit Lavrov, que ha destacat els "avenços" aconseguits en aquesta cimera. "Espero que la seva decisió sigui positiva", ha afegit.

Els dos homes es van reunir per última vegada a Abu Dhabi el febrer de l'any passat, però les converses sobre un acord de repartiment de poder es van acabar trencant i Haftar va traslladar les seves tropes a Trípoli a l'abril, amb la qual cosa va ampliar el seu control més enllà de l'est i el sud.



Acompanyat pel primer ministre italià Giuseppe Conte a Ankara, el president turc, Recep Tayyip Erdogan, ha dit aquest dilluns que el seu país treballa per aconseguir un alto el foc permanent a Líbia i que espera que les converses d'aquest dilluns a Moscou siguin la base per una nova cimera a Berlín aquest mateix diumenge, a la qual va dir que assistiria amb Conte i amb el president rus Vladímir Putin. La cancellera alemanya, Angela Merkel, va dir també dissabte que tenia previst organitzar una cimera després de mantenir converses amb Putin.

Rússia i Turquia són els estats que més obertament intervenen a Líbia, però el govern amb el suport de l'ONU també compta amb suport polític i econòmic de la UE, Qatar i Itàlia (a més de Turquia), mentre que el de Haftar, que tutela el Parlament electe i el govern no reconegut a Tubruk, compta amb suport econòmic i militar de l'Aràbia Saudita, Egipte i els Emirats Àrabs Units, a més de Rússia.