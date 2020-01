Qui paga i qui pagarà a partir d'ara les factures del príncep Enric i de Meghan Markle?

La nova crisi oberta al si de la família reial britànica arran de l'anunci del príncep Enric i Meghan Markle, que es proposen fer un pas enrere en les obligacions derivades de la seva condició de royals, i que volen intentar aconseguir la "independència financera" i viure part del temps a Nord-amèrica (Estats Units o Canadà), ha aixecat no només crítiques duríssimes de la premsa més reaccionària del país i dels comentaristes més arnats de la vida del palau de Buckingham, sinó també moltes preguntes que, de moment, no tenen una resposta clara.

La que més es repeteix a hores d'ara és quina serà la futura relació de la parella amb la institució monàrquica, una empresa familiar i estatal amb tots els ets i uts –el Daily Telegraph en diu ara la Firma—, i com serà de real –i possible– la independència financera que diuen perseguir.

De moment, com a membres actius de la família reial, que representen tant la reina com la corona i l'Estat en general, el duc i la duquessa de Sussex no poden treballar. Per tant, no poden tenir ingressos derivats de cap mena d'activitat professional. Una mesura, en principi, que permet evitar conflictes d'interessos, encara que alguns membres de la família, com el caigut en desgràcia Andreu, quart fill de la reina Elisabet II, ha fet i fa tota mena d'activitats que escapen a aquest suposat control estricte.

Aquesta possibilitat, la de poder guanyar els propis diners, es un dels aspectes que volen canviar en el futur l'ara molt criticada parella.

De moment, el 5% dels costos que genera la seva activitat són assumits per la subvenció del Tresor britànic a la Casa Reial, és a dir, pel mecanisme de finançament anual que cobreix el cost de la monarquia, tant de la reina com de la resta dels apèndixs familiars. La subvenció pública a la corona s'obté a partir dels beneficis que genera el Crown State, la cartera de propietats empresarials i comercials de la corona, la gran majoria a Londres. Aquests són, en principi, els únics diners públics a què Enric i Meghan han anunciat que renunciaran.

El pare del príncep, l'hereu al tron Carles de Gal·les, finança la resta de les despeses de la parella –també ho fa del seu fill gran, el príncep Guillem–. Es tracta, doncs, del 95% restant, que es nodreix a partir de les rendes provinents del Ducat de Cornualla. El 2019 només aquesta propietat va produir uns beneficis de 21,6 milions de lliures (25,4 milions d'euros). L'any en què Meghan es va unir a la Firma (2018), l'assignació del pare al matrimoni novell va superar lleugerament els 5 milions de lliures (gairebé 5,9 milions d'euros). Totes aquestes aportacions, però, no inclouen en cap cas el cost de la seguretat, que fins ara ha anat a càrrec de la policia metropolitana de Londres i, per tant, dels contribuents. Es preveu que, sigui quina sigui la relació final que Enric i Meghan estableixin amb la monarquia, continuarà sent així.

Abans de casar-se, i de rebre com a parella l'esmentada subvenció de Carles, el príncep Enric ja era molt ric, òbviament. L'herència rebuda de la mare, Diana de Gal·les, s'ha calculat entre els 15 i els 30 milions de lliures. Pel que fa al patrimoni de Meghan Markle, es creu que és d'uns 7 milions, aconseguits durant la seva carrera professional com a actriu.

La manca de transparència sobre alguns aspectes de les finances de la família reial –i l'estructura enrevessada de les propietats– i, en especial, l'ambigüitat del comunicat d'Enric i Meghan pel que fa al seu futur financer, han disparat especulacions de tota mena sobre quines poden ser les seves vies de finançament. L'especialista en els comptes de la reialesa David McClure ha apuntat aquest dijous a la BBC: "Suposo que podrien aconseguir diners per escriure llibres, encara que una font més probable és la televisió. S'ha parlat de Harry i Meghan fent un acord amb Oprah Winfrey, una manera possible de guanyar diners".

Mentre no s'aclareixen els grans interrogants sobre els Sussexes, com es coneix popularment Enric i Meghan, el que sí que ha quedat clar és que conservaran la casa que van fer restaurar l'any passat al nord-est d'Anglaterra, al cost de renovació de gairebé 3 milions d'euros, que va pagar el Tresor públic. Un nou greuge que no perdonen els molts enemics de la parella, després que hagin ignorat explícitament les ordres de la reina de no fer públic cap anunci abans de discutir més en profunditat les conseqüències de la decisió. Per curar-se en salut, i potser perquè era una determinació llargament meditada, la parella reial ja va registrar l'any passat la marca comercial Sussex Royal, que pot donar grans beneficis i fer de pantalla, tant benèfica com personal.