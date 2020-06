"M'ofego", les últimes paraules d'un detingut a França

"M'ofego". Fins a set vegades Cédric Chouviat va repetir aquestes paraules als policies que l'havien detingut a prop de la Torre Eiffel de París mentre l'estaven reduint amb un excés de força. L'home, un repartidor de 42 anys, va morir dos dies després per asfíxia i el seu cas torna a qüestionar les pràctiques abusives i la violència policial, tan sols setmanes després de l' assassinat de l'afroamericà George Floyd a Minneapolis en circumstàncies semblants.

Com Floyd, una persona que va presenciar la detenció de Chouviat va enregistrar les imatges que s'han publicat Le Monde i Médiapart, que també han tingut accés a l'enregistrament del so de l'incident que va quedar al telèfon de la víctima. L'incident va tenir lloc el 3 de gener en un control de trànsit aleatori, però els quatre agents implicats no van ser detinguts fins al 17 de juny en el marc d'una investigació judicial oberta per "homicidi involuntari".

L'enregistrament de la mateixa víctima i els vídeos gravats també per un dels policies, de dotze minuts en total, reflecteixen segons els dos mitjans la tensió que va envoltar la detenció de l'home, que va acabar immobilitzat contra terra, aixafat pels cossos de tres agents. L'explicació dels dos diaris estableix que Chouviat va intentar que els policies relaxessin la pressió i fins a set cops va cridar que s'ofegava, un crit de socors molt semblant al "no puc respirar" de Floyd.

https://www.lemonde.fr/police-justice/video/2020/01/07/video-des-images-de-l-interpellation-polemique-du-livreur-a-scooter-cedric-chouviat_6025058_1653578.html

Tot i que les circumstàncies de la seva detenció encara no s'han aclarit, l'advocat dels quatre policies, Thibault de Montbrial, ha indicat que Chouviat conduïa amb el mòbil a la mà i que la matrícula de la seva moto estava bruta i no es podia identificar.

Un testimoni citat per Le Monde assegura que els policies van practicar la tècnica de l'escanyament, molt qüestionada i que, malgrat que el govern va anunciar que quedaria prohibida, finalment continua dins del manual policial. Chouviat va ser traslladat a l'hospital en coma i va morir el 5 de gener com a conseqüència d'una asfíxia amb fractura de laringe, segons revela l'autòpsia. Per als advocats de la família Chouviat, la mort de l'home hauria de servir per replantejar-se els mètodes policials: "Tots els funcionaris i el ministeri de l'Interior ja saben que la tècnica de l'escanyament i el placatge ventral poden matar qualsevol en qualsevol moment", apunta a Le Monde el lletrat Arié Alimi.

Sense possibilitat de sobreviure

La filtració d'aquests últims detalls sobre aquest arrest arriba en un moment de creixent descontentament ciutadà contra la policia francesa, després que un informe forense difós també aquest mes atribuís la mort del jove negre Adama Traoré l'any 2016 a la brutalitat exercida pels agents durant la seva detenció.

Els agents es queixen, per la seva banda, d'abandonament per part de ministeri de l'Interior, que el 8 de juny va assegurar que no es tolerarà el racisme a les seves files. "Deixem que la justícia faci la seva feina", va dir ahir dilluns a la cadena BFM TV Yvan Assioma, secretari general del sindicat policial Aliança Policial Nacional a la regió parisenca, mentre que la família de Chouviat demana que es requalifiquin els fets de "violència voluntària amb resultat letal". En una roda de premsa, la mare, la vídua i els seus cinc fills han denunciat que a Chouviat no li van "deixar cap possibilitat de sobreviure".