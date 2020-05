Fauci: “Quants morts esteu disposats a acceptar per tornar a la normalitat?”

Mentre Florida, Texas, Indiana o Colorado ja han començat a reprendre l'activitat econòmica –malgrat que les dades sanitàries aconsellen mantenir mesures restrictives per frenar la transmissió del coronavirus–, el cap d'epidemiologia de la Casa Blanca, Anthony Fauci, es desespera i en una entrevista a la cadena CNN ha preguntat a governadors i població quin és el preu que estan disposats a acceptar. “Quantes morts i quant patiment esteu disposats a acceptar per tornar a la normalitat al més aviat possible?”, ha preguntat, alhora que ha advertit que en les zones on hi hagi un desescalament prematur hi haurà un rebrot dels contagis.

Els models epidemiològics auguren més casos positius fins a arribar als 3.000 morts diaris a causa del covid-19 als Estats Units. Gairebé un terç dels positius del món són al país, on ja han mort gairebé 70.000 persones, i en molts hospitals ja han arribat a la màxima capacitat.

Però més que els governadors, que tenen pressa perquè s'apugin les persianes de botigues i empreses, Fauci té un rival més fort: el mateix president Donald Trump, que en moltes aparicions públiques aprofita per animar a recuperar la vitalitat econòmica per no danyar encara més l'economia nacional, que està patint una davallada del PIB i un augment històric de l'atur. Trump menysprea les dades de l'equip de Fauci i ignora totes les advertències dels experts i de la guia de la desescalada publicada per la Casa Blanca, en què s'aconsella prudència si els casos positius es mantenen a l'alça. En una entrevista a la conservadora Fox, la seva cadena de referència, el president ha afirmat que el país va "pel bon camí".