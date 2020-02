La Fiscalia de Moscou demana disculpes a un periodista detingut "injustament"

La Fiscalia del Districte Oest de Moscou ha demanat disculpes de forma oficial a Ivan Golunov, el periodista del portal opositor Meduza que va ser acusat de tinença de drogues després que dos policies li posessin estupefaents a la motxilla i al domicili el 6 de juny de l’any passat. En un país on aquest tipus de muntatges policials han estat denunciats més d'un cop, aquest acte de constricció pública és un fet insòlit.

El comunicat oficial emès per la institució judicial es disculpa per la persecució "injusta" contra el periodista d'investigació de 37 anys, tot i que Golunov assegura que se n'ha assabentat per la premsa. El seu advocat, de fet, s'ha mostrat crític pel fet que la disculpa no provingui de Fiscalia General, que s'hauria negat a emetre el comunitat i hauria demanat a una entitat menor que ho faci en lloc seu.

La inusual disculpa es produeix després de mesos de polèmica a Moscou per aquest cas, pel qual les grans capçaleres russes com Kommersant, Vedomosti i RBK van dedicar fins i tot les seves portades a donar suport al periodista. "Jo/nosaltres som Ivan Golunov" va ser el gran titular a tota plana que tots tres diaris van dur a portada al juny per denunciar la detenció.

651x366 Portades dels diaris de Moscou en favor del periodista detingut Ivan Golunov, el juny de 2019: "Jo/Nosaltres som Golunov". / Reuters Portades dels diaris de Moscou en favor del periodista detingut Ivan Golunov, el juny de 2019: "Jo/Nosaltres som Golunov". / Reuters

Al cap de poc de ser alliberat, Golunov va declarar que havia passat 16 hores incomunicat, durant les quals va rebre una pallissa. Quan va sortir en llibertat tenia blaus, ferides, cremades i una costella fracturada. Poc abans de ser detingut es trobava investigant un cas de corrupció.

El ressò i el suport que va rebre dels seus companys de professió van aconseguir que el cas Golunov acabés bé, al contrari del que passa amb molts d'altres. El 12 de juny, quan ja havia estat posat en llibertat, més de 1.200 persones es van manifestar en una protesta no autoritzada a favor del periodista i de la llibertat de premsa. Més de 400 persones, entre elles el conegut advocat opositor Aleksei Navalni, van ser detingudes aquell dia.

La polèmica va portar la Fiscalia moscovita a rectificar i el mateix president rus, Vladímir Putin, va cessar el comissari de la policia del Districte Oest i el cap del Departament Antidroga de la policia de Moscou.

El 30 de gener, de fet, els policies que el van inculpar i detenir van ser enviats a presó preventiva, amb càrrecs de tinença il·legal de drogues, abús d'autoritat i falsificació de proves. Pocs dies abans, aquest gener, el periodista havia fet arribar una queixa formal a les autoritats precisament perquè no havia rebut cap disculpa formal després de la seva detenció injustificada del 8 de juny. Finalment, empesa per la gran polèmica generada pel cas, ha estat la Fiscalia de l'Oest de Moscou qui ha ofert aquestes disculpes.

Altres casos amb menys sort

Però la rectificació que ha aconseguit Golunov és excepcional. Oyub Titiev, director de la ONG txetxena Memorial, s’enfronta als mateixos càrrecs que tenia el periodista, i el març del 2019 va ser sentenciat a 4 anys de presó. Aquest activista investigava desaparicions forçoses, execucions extrajudicials i detencions secretes quan el van detenir i acusar de tenir una gran quantitat de marihuana. Organitzacions de drets humans com Human Rights Watch han denunciat també aquesta detenció injusta i asseguren que Titiev "no hauria d'haver passat ni un dia a la presó".

Aquest dimarts va aparèixer a França el cadàver d'Imran Aliev, bloguer crític amb Ramzan Kadírov, el governador de la República de Txetxènia. La policia francesa va trobar el cos a la localitat de Lilla, al nord de França, amb múltiples ganivetades al coll.

El líder d’aquesta regió russa havia advertit Aliev i d'altres bloguers, periodistes i activistes crítics que els perseguiria si als mitjans o a les xarxes escrivien crítiques contra ell. Per a aquesta finalitat, va assegurar que comptava amb gent que vigila el que es publica no només en rus i txetxè, també en altres idiomes. Des de l'any 2004, de fet, fins a 8 crítics amb Kadírov han estat assassinats i dos més van ser atacats en territori europeu.