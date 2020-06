La Fiscalia sueca identifica un publicista com l'assassí d'Olof Palme

La Fiscalia de Suècia creu que ha identificat l'autor de l'assassinat del primer ministre Olof Palme, el 1986, un magnicidi que va commocionar el món. Es tracta de Stig Engström, un publicista que treballava a prop del lloc on es va cometre el crim, que s'hauria suïcidat l'any 2000. El fiscal Krister Petersson ha aclarit que la mort del principal sospitós suposarà el tancament de la investigació.

Palme va morir en un cèntric carrer d'Estocolm el 28 de febrer del 1986 quan li van disparar per l'esquena al tornar cap a casa amb la seva dona, Lisbet Palme, després d'haver anat al cinema. Havia demanat al seu equip de seguretat que plegués i hi va haver desenes de testimonis del crim.

Però 34 anys després encara no se n'havia pogut determinar l'autoria, i la mort del líder socialdemòcrata suec va donar peu a tota mena de teories conspiratòries. La investigació ha comportat milers d'entrevistes i es va haver de fer marxa enrere d'una primera condemna a un delinqüent comú, que va ser sentenciat a cadena perpètua el 1989 després de ser identificat per la dona del primer ministre en una roda de reconeixement. El sospitós, però, va ser alliberat poc després en l'apel·lació per falta de proves. Lisbet Palme va morir el 2018 sense saber qui havia matat el seu marit.

Stig Engström també era conegut com l'home de Skandia, el nom de la companyia d'assegurances en què treballava, que tenia l'oficina central molt a prop del lloc del crim. Era un dels 20 testimonis de l'assassinat que la policia havia entrevistat. Fins i tot va assegurar que havia intentat reanimar Palmer i no va ser fins més tard que es va saber que s'havia entrenat en el maneig d'armes.

La investigació es va reactivar gràcies a un article del periodista Thomas Pettersson, que va ser el primer a apuntar a Engström com a autor del crim, suggerint que tenia una motivació política. La policia va començar a investigar el sospitós el 2017, quan ja feia temps que era mort: la seva exdona va dir als agents que "era un covard incapaç de matar una mosca".

El cap de la investigació de la policia, Hans Melander, ha explicat que es van fixar en el personatge aleshores. "Vam trobar que no quadrava en la fotografia del crim: les seves informacions no es corresponien amb les de la resta de testimonis". A més, la roba que portava aquella nit coincidia amb les descripcions de persones que havien vist fugir l'assassí del lloc. La policia ha dit que el fet que el sospitós pertanyés a un club de tir i es mogués en cercles crítics amb Palme reforcen la sospita tot i que no s'han trobat proves "tècniques" que el vinculin amb el crim.

Al costat del cos de Palme, que tenia 59 anys quan va ser assassinat, la policia hi va trobar casquets d'una pistola Magnum que mai va ser localitzada.

El cas va commocionar el món perquè Palme s'havia guanyat molts enemics. A dins de Suècia, el carismàtic líder socialdemòcrata s'havia enfrontat a la patronal i s'havia oposat a l'energia nuclear. A escala internacional, s'havia enfrontat tant a la invasió soviètica de Txecoslovàquia el 1968 com a la Guerra del Vietnam i també era una de les veus més crítiques amb el règim de l'apartheid a Sud-àfrica.

En aquests trenta anys s'ha especulat sobre fabricants d'armes interessats a eliminar-lo (Palme hauria descobert que l'empresa sueca Bofors hauria subornat les autoritats de l'Índia per signar un contracte), que l'haurien mort pel seu suport al Congrés Nacional Africà de Nelson Mandela i fins i tot que l'haurien matat com a represàlia per haver posat a la llista d'organitzacions terroristes el Partit dels Treballadors el Kurdistan (PKK) d'Abdullah Öcalan.