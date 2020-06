El president de Sèrbia reforça el seu poder al guanyar les legislatives

El president de Sèrbia, el populista Aleksandar Vucic, reforça el seu poder amb l'àmplia victòria del seu conservador Partit Progressista Serbi a les eleccions parlamentàries d'aquest diumenge, en les quals part de l'oposició va boicotejar la cita. La formació ha obtingut el 62,7% dels vots, segons les dades avançades per la televisió pública RTS, molt per davant del seu soci de govern, el Partit Socialista de Sèrbia, que ha obtingut un 10,4% dels sufragis. La centredretana Unió Patriòtica Sèrbia d'Aleksandar Sapic, alcalde de Belgrad, que va ser un dels millors jugadors de waterpolo del món, entra al Parlament amb un 4% del suport i és la tercera força amb més representació. Els de Sèrbia, que s'havien d'haver celebrat el 26 d'abril, són els primers comicis que se celebren en el desconfinament d'Europa de la pandèmia.

Gran part de l'oposició, aplegada en la plataforma Aliança per Sèrbia, va boicotejar les eleccions perquè consideren que no reunien els mínims de pluralitat i de democràcia, però la seva crida va tenir una resposta molt minsa i la participació va caure només vuit punts respecte a la convocatòria del 2016 i es va quedar en un 48%.

Vucic, un conservador populista i europeista, havia plantejat els comicis com un plebiscit a la seva gestió i malgrat que no figurava com a candidat sí que batejava la llista Aleksandar Vucic- Per als Nostres Fills. El president va felicitar-se per "l'històric suport", que permetrà que els seus diputats ocupin 189 dels 250 escons de la cambra, segons les estimacions a partir de la projecció de vot. Tot i que el seu partit podria governar en solitari, Vucic va assegurar que tractarà de dissenyar-ne un amb "un ampli consens" i "sense arrogància" per fer front als grans reptes.

Negociacions amb Brussel·les

L'agenda del nou executiu passa per continuar treballant en l'entrada de Sèrbia a la Unió Europea perquè pugui ser-ne nou membre el 2025. Abans, però, haurà d'aclarir i normalitzar les relacions amb Kosovo, una província que va declarar la seva independència el 2008. "Accelerarem la via cap a la Unió Europea, farem més reformes", va prometre Vucic, que encara no ha confirmat la seva proposta per ocupar el càrrec de primer ministre, que ara ostenta Ana Branbic, tot i que en realitat qui dirigeix el país és el mateix Vucic.

Per a l'oposició els resultats de les legislatives són un cop dur, perquè Vucic consolida el control del seu poder i es reafirma la incapacitat de la resta de formacions d'articular el descontentament popular que es va expressar l'any passat en una onada de protestes multitudinàries.

Els analistes consideren que un avantatge excessiu del partit de Vucici sobre la resta de formacions podria posar en perill el pluralisme de la vida política del país. Part de l'oposició acusa el president serbi de tendències autoritàries, amb pressions sobre la premsa crítica, i de control de la majoria dels mitjans de comunicació privats i públics.